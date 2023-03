Dolomiti Energia Trentino – Gevi Napoli Basket, Pancotto: “Dobbiamo rimanere concentrati sulla gara”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di Serie A, la Dolomiti Energia Trento.

La gara di disputerà alla BML Group Arena di Trento, con inizio fissato alle ore 17,30.

Gli azzurri, reduci da quattro sconfitte consecutive, sono attesi da una durissima sfida contro la formazione trentina, ottava in classifica ed in piena zona playoff, che in settimana ha perso di misura in Eurocup in trasferta contro Amburgo. La squadra di Coach Molin, da anni in pianta stabile ai vertici della pallacanestro italiana, ha ottenuto finora 11 vittorie in campionato. Nelle ultime due giornate sono arrivate le sconfitte a Treviso e, sabato scorso, al fotofinish con Tortona.

Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 10 dicembre, gli azzurri si imposero per 69-58. Il miglior marcatore della Gevi fu Jordan Howard, con 17 punti.

Jacorey Williams, pivot della Gevi Napoli Basket, è l’unico ex della gara avendo giocato con la formazione bianconera nella stagione 2020-2021.

Arbitreranno l’incontro Roberto Begnis (Crema), Gabriele Bettini (Bologna), Antonio Bartolomeo (Lecce).

Dichiarazione Pancotto

” Dobbiamo essere e rimanere concentrati sulla partita. Costruire con carattere, pazienza e lottando fino alla fine , giocando quaranta minuti di grande intensità. Trento è squadra solida e talentuosa, per cui dovremo colmare i gap fisici con aggressività nei vari ruoli. Difendere gli uno contro uno sia fronte che spalle a canestro, rimanendo lucidi per evitare break. In attacco sia sui 28 metri, che a metà campo, dobbiamo sprintare per anticipare e scavalcare la loro fisicità muovendo la palla su tutti i due lati.”

La gara tra Dolomiti Energia Trentino e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su DMAX ed in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET