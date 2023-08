Dolomiti Energia Trentino, i tre “under” aggregati alla prima squadra sono Zangheri, Niang e Diarra

TRENTO – La Dolomiti Energia Trentino si avvicina a grandi passi al raduno di lunedì 21 agosto, giorno che aprirà ufficialmente la nuova stagione sportiva 2023-24: al gruppo di lavoro guidato da coach Paolo Galbiati e dal preparatore atletico Matteo Tovazzi ci saranno anche il confermato Lorenzo Zangheri e il classe 2004 Saliou Niang, guardia-ala senegalese di formazione italiana, rilevato in prestito dalla Fortitudo Bologna con accordo pluriennale. Niang, come il suo coetaneo Zangheri, giocherà da fuoriquota il campionato Under 19 Eccellenza e si aggregherà al gruppo della Serie A per gli allenamenti. Con loro ci sarà anche l’ala maliana classe 2005 Mahamadou Diarra, già protagonista lo scorso anno con il gruppo Under 19 Eccellenza.

Lorenzo Zangheri

Arrivato a Trento nel 2021, l’esterno classe 2004 lo scorso anno è stato il secondo miglior realizzatore degli Under 19 Eccellenza bianconeri a 12,9 punti di media in 22 presenze grazie anche alla sua efficacia al tiro da fuori.

Saliou Niang

Con la Fortitudo Bologna la guardia-ala del 2004 ha giocato 11 partite in Serie A2 nella stagione 2023-24, registrando un massimo di 9 punti e di 10 rimbalzi catturati e facendosi trovare pronto a reggere l’urto con i “senior” nel finale di stagione.

Mahamadou Diarra

Ala classe 2005 di grande energia e impressionanti mezzi atletici, “Mama” è reduce dalla prima stagione nel settore giovanile di Aquila Basket: con gli Under 19 Eccellenza ha giocato 20 partite ufficiali producendo 5,2 punti di media.

