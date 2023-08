Dolomiti Energia Trentino: tutte le amichevoli della preseason 2023

TRENTO – Un lungo percorso di allenamenti, test e amichevoli per arrivare pronti alla prima sfida ufficiale di campionato sabato 30 settembre contro Cremona: dopo le giornate di visite mediche e test atletici, mercoledì 23 agosto sarà il giorno del primo allenamento di squadra alla “Il T quotidiano Arena” di Trento.

A conclusione del ritiro in Val di Non, dove i bianconeri torneranno a prepararsi in vista della nuova stagione forti della positiva esperienza della scorsa stagione con il centro sportivo di Cles come palestra principale di allenamento, Forray e compagni proprio a Cles affronteranno sabato 2 settembre la Vanoli Cremona. Sarà la prima amichevole stagionale delle sette in programma: tornerà anche quest’anno il Memorial Gianni Brusinelli, che tra il 16 e 17 settembre vedrà impegnate sul campo di Trento Nutribullet Treviso, Unahotels Reggio Emilia e Germani Brescia oltre naturalmente alla Dolomiti Energia Trentino. Sarà la prima occasione di vedere la “nuova” Aquila Basket nella sua casa prima dell’inizio delle partite ufficiali.

Questo il programma della preseason bianconera, che può eventualmente essere soggetto a integrazioni e modifiche:

21-22 agosto: visite mediche, test fisici

23 agosto: raduno alla BLM Group Arena

29 agosto – 2 settembre: ritiro in Val di Non

1 settembre, Val di Non, MEDIA DAY

2 settembre, Cles: amichevole Dolomiti Energia Trentino vs. Vanoli Cremona

6 settembre, Cantù: amichevole Cantù vs. Dolomiti Energia Trentino

9 settembre, Casale Monferrato: amichevole Bertram Derthona Tortona vs. Dolomiti Energia Trentino

16-17 settembre: IX Memorial Gianni Brusinelli, Trento: sabato le semifinali, domenica le finali (Trento, Treviso, Reggio Emilia, Brescia)

20 settembre, Bolzano: amichevole vs. avversaria da definire

23 settembre, Lugo di Romagna: amichevole vs. avversaria da definire

UFF.STAMPA AQUILA BASKET TRENTO