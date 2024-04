Domenica 7 Aprile su DMax in chiaro Venezia contro Virtus Bologna

By

A pari merito con l’Olimpia Milano al secondo posto della classifica di LBA Seria A, Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna si contenderanno il big-match della 26ª giornata di regular season domenica 7 aprile alle 18:15 su DMAX, mentre l’implacabile capolista Germani Brescia sarà impegnata nell’anticipo di sabato sera alle 20:30 su Eurosport 2, al PalaLeonessa contro la Bertram Derthona Tortona.

Reyer Venezia-Virtus Bolognaè il prossimo match domenicale in chiaro su DMAX e live-streaming su Discovery+, ma BASKET ZONE comincia già alle 17:30 con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin per analizzare i temi caldi del campionato, fare i pronostici e presentare in anteprima l’intervista esclusiva di Warner Bros. Discovery Italia ad Awudu Abass.

Abi sta disputando una grande stagione con le Vu Nere ed è stato intervistato da Mario Castelli per Basket Zone disponibile da lunedì in versione integrale su Discovery+ e in podcast.

SU EUROSPORT PER LA 26ª GIORNATA LBA:

Sabato 6 aprile alle 20:30 su Eurosport 2 e Discovery+

GERMANI BRESCIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA

(commento di Michele Pedrotti e Chicca Macchi)

Domenica 7 aprile alle 12:00 su Eurosport 2e Discovery+

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

(commento di Davide Fumagalli e Hugo Sconochini)

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

I canali EUROSPORT sono disponibili su Discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels

UFFICIO STAMPA EUROSPORT