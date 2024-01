Domenica 7 gennaio al Taliercio sarà Reyer Day

By

Domenica 7 gennaio sono in programma 2 partite al Taliercio, per iniziare al meglio il 2024:

Ore 16.30 – Secondo turno Coppa Italia serie A1 | Umana Reyer vs (avversario da definire)

Ore 20.00 – 15° giornata campionato LBA | Umana Reyer vs Generazione Vincente Napoli Basket

Per assistere ad ambedue le partite sarà necessario acquistare i biglietti di ENTRAMBI gli eventi.

L’acquisto del biglietto per la partita della prima squadra maschile NON garantisce l’accesso alla partita della prima squadra femminile, e viceversa.

Al termine della prima partita tutti gli spettatori dovranno uscire dal palazzetto per compiere le operazioni di bonifica e pulizie.

Coloro che hanno il biglietto per entrambi gli eventi potranno rimanere nel cortile esterno al palazzetto dove verrà allestito un punto bar con bevande calde ad un prezzo convenzionato.

Uff stampa Umana Reyer Venezia