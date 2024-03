EA7 Emporio Armani Milano – Gevi Napoli Basket, Milicic: “Sfida molto dura e complicata”

Torna in campo la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, i campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano. L’incontro si disputerà alle ore 19:00 al Forum di Assago.

La squadra di Coach Milicic è reduce da due sconfitte in campionato rimediate contro la Bertram Derthona Tortona, e la Estra Pistoia la scorsa settimana alla Fruit Village Arena sulla sirena del supplementare. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket occupa la settima posizione in classifica a quota 24 punti insieme proprio alla Estra Pistoia. I campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano, in classifica occupano la quarta posizione con 30 punti, e sono reduci da due sconfitte rimediate contro la Reyer Venezia, e la Virtus Segafredo Bologna. In questa settimana la squadra allenata da coach Messina è stata impegnata in Eurolega dove ha raccolto due prestigiosi successi superando in trasferta il Monaco, ed in casa il Fenerbahce. Le Gevi Napoli Basket nel girone di andata ha battuto in campionato Milano alla Fruit Village Arena con il punteggio di 77-68, ed è riuscita nell’impresa di vincere contro i campioni d’Italia anche nella finale di Coppa Italia a Torino con il punteggio di 77-72 portando a casa il trofeo dopo ben 18 anni. .

Arbitreranno l’incontro: Rossi, Valzani e Capotorto.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Affrontiamo Milano in un momento della stagione dove stanno giocando un’ottima pallacanestro, e sono reduci dalle vittorie in Eurolega contro Monaco e Fenerbahce. Questi due successi da soli sono una dichiarazione evidente di chi sono loro in questo momento. Noi siamo in un periodo non facile, ma vogliamo dare una svolta per disputare al meglio le ultime giornate di campionato, ed assolutamente migliorare i problemi che in questo momento ci troviamo davanti. Per noi sarà una sfida molto dura e complicata andare a Milano e competere ad alti livelli contro una squadra così forte.”

La gara EA7 Emporio Armani Milano – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET