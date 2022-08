Ecco il precampionato 2022-2023 della Openjobmetis Varese

La stagione 2022-2023 della Pallacanestro Varese prenderà il via ufficialmente venerdì 19 agosto. Sarà questa la data in cui i ragazzi di coach Brase inizieranno a il loro viaggio con la maglia biancorossa tra visite mediche di rito e prime “sgambate” sul parquet di Masnago. Dal 23 al 27 Ferrero e compagni partiranno alla volta di Gressoney, splendida località turistica della Valle d’Aosta, che per il terzo anno consecutivo ospiterà il ritiro della Openjobmetis per poi tornare ai piedi del Sacro Monte dove proseguiranno la preparazione in vista del primo impegno amichevole ufficiale che sarà sabato 10 settembre nel match di apertura dell’International Tournament – City of Cagliari contro Olimpia Milano (ore 18:00).



In caso di vittoria i biancorossi giocheranno la finale domenica 11 alle 20:30 contro la vincente di Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Panathinaikos Atene; in caso di sconfitta, invece, alle 18 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto. Giovedì 15 settembre sarà la volta del Trofeo Lombardia che si terrà a Desio contro l’Olimpia Milano alle ore 21:00. Sabato 17 e domenica 18 settembre la Openjobmetis sarà impegnata a Trento in un quadrangolare che coinvolgerà Verona, Napoli ed i padroni di casa della Dolomiti Energia (orari ed accoppiamenti ancora da stabilire), mentre mercoledì 21 alle 20:30 i biancorossi ospiteranno al Palasport “Lino Oldrini” Urania Milano. Varese chiuderà il suo precampionato sabato 24 e domenica 25 settembre partecipando al Memorial “Matteo Bertolazzi” che si terrà al PalaCiti di Parma e che coinvolgerà anche Brescia, Reggio Emilia e Trento.

Il programma del precampionato potrebbe subire delle variazioni.



Uff.Stampa Pall.Varese