Ecco la nuova Pallacanestro Reggiana, 4 nuovi soci per il rilancio

Ed alla fine la fumata bianca è arrivata, la Pallacanestro Reggiana è salva e cambia decisamente volto. Ad un anno dalla conferenza stampa in cui il patron Stefano Landi annunciava la sua uscita, ora nella serata di venerdì sera nella sede della sua azienda, 4 nuovi soci hanno firmato la lettera di intenti per unirsi allo stesso Landi nella nuova avventura.

Artefice di questa nuova creatura è Alessandro Della Salda che torna nella sua città dopo soli 2 anni di esilio in terra bolognese. Era stato lo stesso Landi ad incaricare Della Salda per cercare nuovi imprenditori per rilevare in toto o in parte la sua quota azionaria.

Ed ecco i nomi, Enzo Bartoli presidente di I.C.E. il quale sarà affiancato dalla figlia Veronica, Enrico San Pietro condirettore generale di UnipolSai, Graziano Sassi amministratore unico del marchio GS Brands ed infine Andrea Baroni amministratore delegato di Hend Holding.

I 4 nuovi soci hanno sottoscritto il 20% di quote societarie in maniera di avere quote paritarie all’interno del nuovo CDA che si ritroverà entro fine mese per ratificare le nuove cariche, escluso al suo interno Stefano Landi che lascerà il posto a Della Salda, mentre il ruolo di presidente pare venga assegnato a Veronica Bartoli.