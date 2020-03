Il Presidente FIP Giovanni Petrucci ha convocato in via d’urgenza, per le ore 17:00 di domani 9 marzo 2020, un Consiglio Federale straordinario.

All’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sullo stato emergenziale determinato dall’epidemia da Covid-19 e le eventuali conseguenti deliberazioni.

FONTE: Uff. Stampa FIP