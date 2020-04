Emergenza COVID-19. Confronto Petrucci-Gandini con il Ministro dello Sport Spadafora

Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il Presidente della LBA Umberto Gandini, il Segretario Generale FIP

Maurizio Bertea e il Segretario della LBA Francesco Riccò, hanno preso parte quest’oggi ad una video

conference con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e con tutto il suo staff.

In primo luogo, la Federazione e la LBA ringraziano il Ministro per la sensibilità e l’attenzione

ulteriormente dimostrate in questa terribile e triste situazione emergenziale.

La Federazione e la LBA, nel corso del lungo colloquio, hanno avuto modo di rappresentare

compiutamente le esigenze dell’intero movimento e dei club che lo costituiscono, potendo scendere

anche di dettaglio nel suggerire e richiedere alcuni potenziali interventi a sostegno dell’attività sportiva.

Il confronto ha consentito di allineare tutte le componenti circa i percorsi intrapresi e da intraprendere,

nella piena consapevolezza dell’urgenza degli interventi da adottare.

–

Ufficio Stampa FIP