Emozioni, festa e saluti finali: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro chiude la sua stagione

Una grande squadra è formata non solo da ottimi giocatori ma prima ancora da ottime persone fuori dal parquet: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel corso di questa stagione 2022/2023 si è regalata delle belle soddisfazioni, a iniziare dall’accesso alla Final Eight di Coppa Italia approdando in semifinale. Poi alcune settimane dopo è arrivato anche il pass playoff che nei quarti ha visto opposti i biancorossi all’EA7 Emporio Armani Milano.

In questi mesi a Pesaro si è respirata una grande passione per questa squadra che martedì sera si è ritrovata nella splendida location del ristorante ‘La Lampara’ di Cattolica insieme allo staff tecnico, medico e organizzativo del Club per una serata davvero piacevole da condividere con la famiglia del Consorzio Pesaro Basket.

Tanto entusiasmo nel corso della serata anche da parte di alcuni giovani cestisti romagnoli presenti alla ‘Lampara’ che hanno preso d’assalto i giocatori della Prima Squadra per selfie, autografi e tante foto indimenticabili!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro