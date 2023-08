Equilibrio nello scrimmage tra Vanoli Cremona e Tezenis Verona

Secondo test stagionale per la Vanoli Basket Cremona che nella splendida cornice di Carisolo affronta la Scaligera Verona. La partita amichevole, terminata 73-78 ma con punteggio azzerato al termine di ogni quarto di gioco, ha dato l’opportunità a coach Cavina e a tutto lo staff tecnico di osservare lo stato di salute della squadra dopo il lavoro svolto in queste primissime due settimane. Unico assente Wayne McCullough, a riposo in via precauzionale.

Un primo quarto faticoso per la Vanoli: il carico di lavoro della preparazione si è fatto sentire, la Scaligera ha dimostrato grande precisione da 3 punti e ha chiuso primi 10 minuti in vantaggio 16 a 28.

Il secondo quarto si apre con un tripla di Vecchiola ma l’andamento rimane lo stesso: molte palle perse da entrambe le parti e Verona più precisa nelle scelte offensive. Il quarto si chiude 12 a 25 a favore di Verona.

Nel terzo quarto si inverte la rotta: una tripla di Bone seguita da un floater di Grant e da un’altra tripla di Adrian portano la Vanoli a consolidare il vantaggio nella frazione. Lacey e Piccoli completano il tabellino del terzo quarto che si conclude 22 a 12.

Nel quarto quarto Davide Denegri mette a segno 3 triple consecutive e con i punti di Nathan Adrian si conclude il periodo 23-13.

La seconda tappa del Vanoli Italian Tour finisce 73-78 con buone indicazioni per coach Demis Cavina per il prosieguo della preseason.

Tabellini

Vanoli Basket Cremona

Bone 6, Eboua 2 , Adrian 12, Pecchia 5, Denegri 15, Lacey 5, Piccoli 6, Golden 8, Zanotti 11, Vecchiola 3, Ivanovskis, Valente

Scaligera Verona

Penna 4 , Massone, Murphy 8 , Gazzotti 5, Udom 21, Morandi , Bartoli 4 , Stefanelli 7, Esposito 5, Mbacke , Devoe 16 , Gajic 8



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket