[ESCLUSIVA] Davide Casarin: “La mia crescita? Grazie a Spahija e alla mia famiglia. La Nazionale? E’ una cosa che non si può spiegare a parole”

Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con Davide Casarin, giocatore dell’Umana Reyer Venezia. Ci ha parlato un po’ di tutto, dalle esperienze con Treviso e Verona alla crescita con Spahija, passando per l’esordio in Nazionale fino alla gestione della pressione fin da piccolo.

Ciao Davide, intanto grazie per il tempo concesso, ti chiedo come stai e se mi puoi fare un bilancio della stagione con la vista sui playoff

Allora innanzitutto sto bene, come squadra siamo freschi, carichi e prontissimi ad affrontare l’ultima partita che è molto importante per noi contro Pesaro. Ci servirà per dare un una carica in più in vista del finale di stagione. Per i play off invece noi dobbiamo essere la squadra che siamo stati per la gran parte della stagione, ovvero una squadra che difende tanto, che corre, e a cui piace giocare insieme. Quella secondo me è la chiave perché noi quando partiamo forte in difesa poi in attacco siamo davvero molto pericolosi.

Ti chiedo quanto ti sono servite le esperienze a Treviso e a Verona, sia dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale

Quell’anno a Treviso mi è servito tanto anche se è stato un periodo molto difficile per me, non ho trovato spazio per diversi motivi – e non punto il dito contro nessuno – però è stata un’esperienza che mi ha comunque formato. Non posso dire negativa perché mi ha aiutato a capire come è veramente il mondo dei grandi. E’stata la prima esperienza in una realtà che non era casa mia, era la prima volta che non giocavo con la Reyer. E’ stata sicuramente una parte di stagione che mi ha aiutato molto per il futuro. Poi sono stato a Verona dove i primi due mesi sono stati molto duri perché avevo ancora gli strascichi di Treviso e non avevo più fiducia. Però è stato meglio che sia venuta subito perchè ho capito veramente che ci saranno dei momenti no, ma adesso i so come gestirli, ho imparato a come giostrare le emozioni. Adesso so che se sbaglio una partita due partite non devo buttarmi giù cosa che prima, essendo anche più giovane ero anche più inesperto da questo punto di vista. Guardavo, di partita in partita e quando sbagliavo un tiro continuavo a focalizzarmi sempre su quel tiro. Oggi invece se sbaglio un tiro penso già alla prossima azione e quel tiro è cancellato.

Tempo fa ho parlato con coach Spahija. Con lui hai fatto il salto, non dico definitivo, però hai avuto una crescita importante. Io ho provato a fargli una battuta, dicendogli che probabilmente ha influito anche l’incoscienza e la leggerezza di un ventenne. Lui mi ha risposto no, Davide è molto più maturo di quello che sembra

Sono sempre stato un ragazzo che è ha sempre giocato con i più grandi e, arrivare a giocare in Serie A a 15 anni e stare con gente di 30 anni, ti fa maturare anche più in fretta. Io ho sempre visto la pallacanestro come la mia vita, è ciò che voglio fare e il sogno che voglio percorrere. Poi ovviamente ho vent’anni, come hai detto tu, e può capitare che qualche volta perdo la testa per un fallo non fischiato. In tutto questo devo tanto a Neven, quest’anno mi ha fatto fare un salto di qualità, non tanto tecnico, ma mentale che veramente mi serviva proprio. Perché come ho detto prima, anche lui ci dice sempre di guardare l’azione dopo, che sia giusta o sbagliata (next play mentality), si guarda quella successiva e si da il massimo. Poi come tu sai per i giovani è difficile partire a far venti punti la prima partita di campionato perché non hai palloni, non hai possessi. Giustamente perché anche una squadra come Venezia, non è che siamo in cinque giocatori, siamo in dodici/tredici. Quindi bisogna partire dalla difesa. La cosa che Neven mi ha insegnato subito è stato “devi difendere perché se tu difendi stai in campo, e se stai in campo poi, di conseguenza, hai anche i palloni per tirare”.

Mi aggancio allora al discorso che fai sulla difesa. A marzo hai ricevuto il premio come miglior difensore dalla LBA. Osservandoti da fuori sembra che certe volte provi proprio piacere se devi difendere sul giocatore più pericoloso dell’altra squadra

Per me è un onore giocare e marcare gente come Belinelli, Hackett, Shields. Per me è il massimo perché mi metto di fronte il miglior giocatore che ci può essere in partita o nel campionato. Poi mi dico vediamo se posso fermarlo, vediamo se sono alla sua altezza per marcarlo. Non ti nascondo che io alle giovanili sono sempre stato uno che giocava tanto in attacco, mentre della difesa mi interessava poco. Adesso invece ho capito, grazie a Neven, che la difesa è la cosa più importante per un giovane ma anche per un giocatore esperto perché gli allenatori di alto livello cercano quello. Tutti possono far canestro a questi livelli qua, ma non tutti possono difendere sul tre, sul due, sull’uno sul quattro. Io poi sono testardo e non ho paura di nulla e ho anche quella leggerezza di dire, anche se prendo una gomitata non mi fermo a pensarci su.

Credits: Reyer.it

Secondo te invece c’è qualcosa su cui devi lavorare ancora?

A vent’anni ho ancora tantissime cose da migliorare, ma ti parlo di tutto eh. Secondo me è la cosa che su cui devo lavorare di più adesso è il ruolo da playmaker. Voglio è fare un po il “salto” e passare dalla posizione di due all’uno. E’ una cosa che stiamo sviluppando con il nostro progetto, ovvero quello di gestire meglio i possessi. Io alle giovanili giocavo playmaker e guardia, però come ben sai come li tutti hanno un ruolo, ma tutti non ce l’hanno. Quindi sicuramente la cosa che voglio anche per il mio gioco, per il mio futuro e per la mia carriera, è giocare di più con la palla in mano.

Hai tanta fiducia da parte di coach Spahija e lo dimostra il fatto che sei uno dei giovani che ha più minutaggio in Italia e anche in Europa. Ti chiedo se per te è questo un motivo di orgoglio

Sicuramente, però ti dico devo ringraziare soprattutto i miei compagni che mi ha dato tanta fiducia. Non è scontato che giocatori come Jordan Parks, Marco Spissu e Tessitori ti diano questo “status” e di considerarmi così tanto. Me soprattutto grazie a Neven, dirigenza e il club. Tutti che mi hanno dato fiducia perché comunque tutto deriva da loro. Io mi sono fatto trovare pronto perché poi quando passa un treno o lo prendi non lo prendi. Io fortunatamente l’ho preso adesso penso stia andando bene. Quindi io sono sono molto contento perché sto imparando, ma sto anche sbagliando e la cosa importante è se tu sbagli poi hai anche tempo per fare la cosa giusta.

Foto di Gioele Mason

Ti faccio una domanda un po’ così. Hai un cognome pesante sulle spalle, però i numeri dicono altro. Purtroppo siamo in un paese dove tutti sono pronti a giudicare, come si bypassa la pressione alla tua età?

Io ti dico ho iniziato ad avere pressione quando avevo 15 anni che ha esordito in A con la Reyer. Quando sono entrato e ho fatto canestro alla seconda azione che avevo la palla in mano la gente comunque mi ha hanno contestato perché avevo sbagliato il tiro prima, e avevo solo 15 anni. Io se vedo un ragazzo di 15-16 anni, della mia città che gioca per i miei colori lo incito. Perché invece devi andare a dire delle cose per poi entrare nel personale e offendere? Io sinceramente non lo capisco. E poi allo stesso tempo penso, se non sapessi giocare secondo te al coach gliene interessa qualcosa di far giocare il figlio del Presidente? Siamo la Reyer Venezia, è meglio che fa bene la squadra o se gioca il figlio? Purtroppo credo che molte persone siano invidiose e questo gli fa vedere cose che non sono vere. La pressione c’è, però ti dico l’ho imparata a gestire e adesso sinceramente non mi interessa e penso solo ad andare avanti a giocare. L’importante è che io sono lì e loro pagano il biglietto per venire a vedere quelli che poi criticano.

Capitolo nazionale, l’esordio con la Nazionale maggiore, che emozioni hai provato?

La nazionale è qualcosa di che non si può spiegare a parole. Quella volta io non pensavo di giocare con la Spagna perché giocavano in casa loro per le qualificazioni mondiali. Era comunque una partita che l’Italia sente molto e quando sono entrato mi tremavano le gambe, però non avevo quel tipo di pressione “negativa”. Ho pensato che già sono qui, gioco, do il massimo e poi quello succede perché è già tanto essere qui. Ho giocato con quella leggerezza da diciannovenne e mi sono detto “quello che succede succede”. Fatalità ho fatto dieci punti giocando bene, abbiamo vinto e rubato la palla all’ultimo, cioè è stato un sogno.

La cosa che forse ti ha aiutato è anche il gruppo che c’è in Nazionale

Tutti mi hanno accolto come se fossi sempre stato uno di loro. Dopo due due allenamenti mi sembrava di giocare con loro da un mese e mezzo. Devo ringraziare tantissimo Pozzecco, che mi ha dato tanta fiducia anche lui visto che venivo da un periodo difficile per me a Verona nel primo anno in A1. Mi ha accolto come se fossi uno di di che fosse lì da vent’anni, è stato bellissimo, un’emozione incredibile.

Sei uno degli Ambassador del progetto One Team di Euroleague. Che emozioni ti dà essere da esempio per i ragazzi che hanno sicuramente un passato difficile

È molto bello, ma è il progetto ad essere molto interessante poi quest’anno ci siamo anche divertiti un sacco. È un orgoglio anche per me parlare con questi ragazzi e giocare con loro. Abbiamo, insieme con Wiltjer, regalato loro un canestro. E’ bello condividere e dare a chi ha meno qualcosa che possa renderlo felice. Poi con questi ragazzi tu ci scherzi, ma poi realizzi che hanno tre anni in meno di me e pensi veramente a quanto sono fortunato ad essere nato qui, mentre loro per un motivo o un altro sono dovuti scappare dalle loro case. Quindi se guardi queste cose qua ti fanno veramente riflettere su quanto noi siamo fortunati.

Chiudo con una battuta, gara di tiro in famiglia chi vince?

Tempo fa vinceva sempre mio papà, io forse ho vinto una una gara. Con lui era veramente difficile.Adesso vorrei rifarla, anzi ci siamo già detti che quando finisce la stagione ci mettiamo a tirare io lui e mio fratello. Sono fiducioso.

Hai nominato tuo fratello Andrea, avete davvero un rapporto davvero speciale

Si, io e lui abbiamo nove anni e mezzo di differenza, quindi comunque a volte è difficile. Però lui è stato ed è il mio esempio, lo seguo sempre come se fosse il mio faro. Non solo lui, ma anche mio papà e mia mamma che mi supportano e aiutano, ma Andrea è mio fratello. Abbiamo un legame così forte che anche se non ci vediamo o sentiamo per una settimana appena ci troviamo siamo una cosa unica. Lui mi sostiene dal giorno zero ed è sempre qui, ci guardiamo sempre quando sono in campo. Ci basta uno sguardo per capirci al volo. È la mia carica giornaliera.

Foto di Gioele Mason

Grazie a Davide Casarin per la piacevole chiacchierata e all’Umana Reyer Venezia per la disponibilità.