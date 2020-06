[ESCLUSIVA] – Michael Bramos: “Stavamo iniziando a giocare il nostro miglior basket della stagione quando ci siamo fermati”

Abbiamo avuto il piacere di fare due parole in esclusiva con in capitano dell’Umana Reyer Venezia, Michael Bramos, che la prossima stagione vestirà il colori orogranata per il sesto anno consecutivo. Ci ha raccontato come ha passato la quarantena, gli anni tra Venezia ed Atene e ci ha svelato il suo trofeo preferito.

Ciao Michael, innanzitutto come stai è come è andato questo periodo di stop “forzato”?

Sto bene, ho trascorso gran parte del mio tempo lontano dal basket solo facendo cose semplici con la famiglia che di solito non facciamo durante una stagione di basket molto impegnativa.

Pro e contro di questa lunga pausa causa Covid-19

L’unico pro è che la vita ha rallentato un po’. La vita del giocatore di basketè va veloce, viaggi sempre tra allenamenti e partite. Come contro è difficile rimanere in buona forma senza le strutture adeguate da usare per un periodo di tempo così lungo.”

Dove sarebbe potuta arrivare secondo te la Reyer quest’anno?

Non lo so, ma penso che stavamo iniziando a giocare al nostro miglior basket della stagione quando ci siamo fermati. Avevamo appena vinto la Coppa Italia prima della pausa, quindi chi lo sa.

Quanto conta lavorare insieme con lo stesso gruppo per tanti anni?

È molto importante. Ti capisci dentro e fuori dal campo molto meglio quando giochi più stagioni con quasi lo stesso gruppo. E soprattutto sappiamo come vincere.

Quanto hanno influito quei due anni al Panathinaikos nel tuo modo di giocare?

Il Panathinaikos mi ha permesso di crescere come giocatore perché mi ha dato la possibilità di competere contro le migliori squadre e giocatori ogni sera.

Com’è stato giocare e vivere al fianco di una leggenda come Diamantidis?

È stato fantastico poter giocare con Diamantidis come compagno di squadra. Le sue conoscenze per la sua completa visone del gioco mi hanno aiutato a crescere anche come giocatore.

Differenze di vita, soprattutto fuori dal campo tra Atene e Venezia

Atene è una grande città, quindi ci sono molte cose da fare, e ha anche una grande popolazione. Venezia è un po’ più tranquilla, più calma diciamo, e non ci sono così tante persone, quindi non hai cose come l’intenso traffico che c’è ad Atene.

Qual è il titolo vinto a cui tieni di più, se dovessi sceglierne uno?

Penso che il primo campionato che abbiamo vinto nel 2016/2017 sia stato il migliore anche perché è stato il primo per il club e gli ha permesso di raggiungere obiettivi sempre più alti dopo quello.