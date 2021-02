[ESCLUSIVA] Mitchell Watt: “Sono orgoglioso di come abbiamo reagito all’inizio difficile della stagione. Walter è una grande persona…”

Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con Mitchell Watt, centro USA dell’Umana Reyer Venezia. Ci ha parlato di tutto, dalle Final Eight, passando per il periodo difficile tra Covid ed infortuni, alla sfida nella sfida con Milano. Significativo il suo rapporto con l’ambiente orogranata e coach De Raffaele.

Ciao Mitch, intanto grazie per il tempo che ci dedichi e complimenti per come avete ripreso in mano la stagione dopo un avvio difficile tra Covid ed infortuni. Innanzitutto come stai fisicamente e mentalmente?

Stiamo bene, facendo un po’ riassunto della stagione, è vero, siamo usciti da una tempesta di due mesi con tante difficoltà con appunto tanti infortuni, e contemporaneamente siamo stati colpiti dal Covid. Per cui questo sicuramente ci ha creato delle sensazioni non tanto di paura, ovviamente, quanto una sensazione strana a cui dovevamo reagire. Posso dire di essere molto contento ed orgoglioso di come la squadra poi abbia comunque avuto modo di centrare il primo obiettivo possibile che era quello della qualificazione alla Coppa Italia.

Felice perché non era scontato nelle situazione in cui eravamo e credo che con la partita di Bologna abbiamo dato una bella dimostrazione a noi stessi di quello che possiamo fare. Poi c’è stata la partita contro l’Olimpia che secondo me, non solo è la squadra più forte in Italia, ma è probabilmente una delle migliori in Europa. Hanno grandissima qualità e quindi sicuramente hanno vinto con merito la Coppa Italia. Noi dobbiamo sfruttare questo momento della stagione e questo processo che ci porterà poi nella fase cruciale per migliorare la nostra pallacanestro e continuare ad essere noi stessi, e continuare nelle nostre cose. Dal mio punto di vista è una situazione in cui mi sento grande grande fiducia addosso da parte della squadra, diciamo che sono molto fiducioso per il futuro.

Capitolo F8, avete “dominato” tatticamente e non solo contro la Virtus, preparando la partita in maniera eccezionale, io personalmente ho visto la sfida contro Milano una finale anticipata. Cosa vi manca o cosa vi serve per poter stare in partita contro di loro per 40 minuti?

Sicuramente se vogliamo provare ad arrivare dove puntiamo dobbiamo affrontare di nuovo Milano. Come ti dicevo prima pesa il valore della squadra, e per affrontarla dobbiamo essere tutti al meglio fisicamente perché purtroppo anche in Coppa Italia ci mancava qualche pedina importante e non eravamo tutti al 100%. Quindi bisogna essere al meglio fisicamente ed inoltre contro Milano bisogna fare una partita speciale dal punto di vista tattico perché loro sono una squadra completa, una squadra che, anche se gli metti dei sassolini nell’ingranaggio, comunque sa come rispondere. Per cui bisogna fare, dal punto di vista del gameplan e dell’esecuzione, una partita molto importante.

Detto questo noi comunque abbiamo grande fiducia nel nostro lavoro e grande volontà di poterli battere. Una delle nostre migliori qualità per affrontare questo genere di partite è la difesa, cioè la nostra migliore caratteristica. Dovremo, però, continuare a lavorare molto per affrontare squadre di così alto livello. Ovviamente adesso non è questo il momento in cui pensarci e quindi dobbiamo sfruttare questo periodo per arrivare al meglio nella fase calda della stagione.

Infortuni e Covid vi hanno condizionato e soprattutto compromesso il cammino in Eurocup. Che cos’è cambiato nella gestione della settimana senza le trasferte e con un impegno solo, sia a livello fisico che mentale?

Dal punto di vista mentale ovviamente un po’ frustrante il fatto che dobbiamo assistere all’EuroCup soltanto da fuori visto che adesso sto entrando in una fase molto importante. Avevamo la consapevolezza di poter andare avanti, di poter dire la nostra in questa competizione. Detto questo, sicuramente il fatto di non essere in EuroCup ci porta in una situazione dove siamo un po’ fuori dal ritmo delle tre partite alla settimana e quindi dal tenere sempre alta la competitività. Effettivamente metti meno stress sul tuo fisico, perché viaggi meno, ma a tutti noi sarebbe piaciuto giocare tre volte a settimana a questo punto della stagione.

Cerchiamo quindi di trovare il lato positivo dalla situazione negativa, portando tutti il più possibile la nostra energia e competitività negli allenamenti. Sappiamo tutti che gli allenamenti dovranno poi trasformarsi in partite, per cui ci sono allenamenti molto tosti e che ci servono per affrontare partite vere. Se noi simuliamo l’intensità di una partita, poi riusciamo ad arrivare meglio all’incontro che si gioca la domenica con in più tutta la settimana di preparazione a cui non siamo mai stati abituati in questi anni.

Sei sempre in controllo, nonostante tu di colpi ne riceva, e non pochi, ma in campo non alzi mai la voce con compagni e/o arbitri e questo fa di te un leader in qualche modo “silenzioso”. Tutto questo fa parte del tuo carattere?

Sono contento che la gente noti questo perché significa che ho raggiunto una stabilità anche emotiva nella mia carriera. Gioco sotto canestro per cui devo accettare le “botte” e ne sono felice, anzi devo dire che mi piace anche. Perché quando si alza il livello dell’atletismo e della fisicità mi permette di tenere grande concentrazione all’interno della partita. So di avere un ruolo importante di grande responsabilità all’interno della squadra e delle volte il self-control serve anche per non spendere falli inutili e per dare messaggi di positività e di serenità ai miei compagni. Alcune volte serve un sorriso in più, quindi so che nell’ambito di una squadra esperta come la nostra, fatta di veterani, è importante che i leader diano anche l’esempio, ma soprattutto trasmettano anche quel senso di tranquillità nei momenti topici della partita. Giocando da centro ho un ruolo dove tante cose ruotano intorno a me.

Per cui ho un’ulteriore responsabilità come giocatore importante della squadra, ma anche per la posizione che copro. Devo cercare di dare sicurezza ai miei compagni avendo un ruolo centrale sia nella metà campo offensiva che difensiva. Ho un grande rispetto di tutti i componenti delle squadre più 3 arbitri: se tutti lavorano e si comportano bene, parlando e dialogando ne beneficia il gioco.

Credo di avere un buon atteggiamento in campo perché riesco a controllare le mie emozioni e riesco ad avere un rapporto professionale e di dialogo con gli arbitri. Io non sono perfetto, gli arbitri non sono perfetti, però se tutti i giocatori decidessero di parlare, invece che creare situazioni che fanno male durante la partita, ne beneficierebbe il gioco. Per cui cerco sempre di avere un rapporto costruttivo con gli arbitri e sono contento perché ho un buon rapporto con tanti di loro nel nostro campionato.

Capitolo porte chiuse, oltre ai tifosi, quanto vi manca non poter aver vicino le vostre famiglie che comunque anche inconsciamente possono darvi un’ulteriore spinta?

Ovviamente è un gran dispiacere per tutti noi non avere i nostri familiari perché appunto contribuiscono quel clima di famiglia che c’è in campo, ma che poi si trasforma anche al di fuori dell’organizzazione. E’ bello vedere appunto tutti i bambini, ma anche mia moglie e tutti i familiari alle partite. Noi siamo una squadra difensiva, una squadra che ha bisogno di energia – abbiamo bisogno di qualsiasi tipo di energia – e il pubblico ce ne dà molta. Purtroppo non avendocela nei momenti momenti difficili dobbiamo tirare fuori noi stessi e quindi è molto più difficile e questo sicuramente influenza le partite. Sappiamo che ci guardano in tantissimi da fuori, ma non vediamo l’ora che si aprano le porte ai nostri tifosi.

Una parola per descrivere il rapporto con l’ambiente Reyer.

La cosa più più bella della nostra famiglia è che tutti mettono in campo le loro abilità con grande cuore: non solo i giocatori, ma anche tutti i membri dell’organizzazione e dello staff. Tutto ciò fa sì la somma delle parti sia maggiore della somma delle singole unità. Sono sicuro che questo che sia stato anche il nostro segreto che poi ci ha permesso di vincere in campo.

Per chiudere descrivimi il tuo rapporto con De Raffaele.

Walter è colui che ci guida, che ci ascolta, che ci prepara le partite ed è quello che ci sprona, nel senso che ci spinge ogni volta a dare il nostro meglio. E’ un coach che ha grande passione, che allena con tutta la sua dedizione, e questo è contagioso per noi perché ci spinge a dare il massimo e a mettere anche le nostre emozioni dentro la partita. È un coach molto preparato, oltre che una gran persona che riesce ad essere equa con tutti. Così facendo riesce a motivarti per dare quello sforzo in più da parte di tutti i giocatori e soprattutto farli sentire tutti parte importante del sistema.

Grazie della chiacchierata Mitch e in bocca al lupo per il proseguo della stagione!