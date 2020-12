Secondo il Resto del Carlino è imminente il cambio sulla panchina di Brescia.

Maurizio Buscaglia, attuale allenatore della Nazionale Olandese è pronto a subentrare a Vincenzo Esposito dopo l’avvio di stagione non proprio convincente.

Buscaglia ha aspettato di risolvere il contratto che era ancora in essere con Reggio Emilia per poter firmare con una nuova squadra in LBA.

Si attende ora solo l’ufficialità dal club bresciano.