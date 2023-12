Estra Pistoia, appello ai tifosi: “Chiediamo di non usare più i fischietti”

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 intende ringraziare gli oltre 3600 spettatori che sabato erano presenti al PalaCarrara in occasione della partita contro la GeVi Napoli. Un dato significativo, considerando che il pubblico è in costante crescita dall’inizio del campionato: la dimostrazione di quanto il nostro “sesto uomo” sia attaccato a questi colori ed alla squadra che, sul campo, sta dando il massimo per raggiungere la salvezza.

Allo stesso modo la società vuole lanciare un appello a tutti coloro che continuano a recarsi al palasport con fischietti e strumenti sonori atti a disturbare il regolare svolgimento della partita. Nonostante i richiami, fatti anche durante la partita stessa, tutto questo ha portato a sanzioni economiche particolarmente importanti a carico della società, anche con recidiva, che arrecano un danno economico al club. (Si tratta di una multa di €4.000, come si legge nel comunicato FIP).

Alla luce di questo, invitiamo nuovamente tutti i tifosi a sostenere i propri beniamini con tutto l’entusiasmo possibile, con la voce, con gli splendidi cori e con gli applausi, ma cortesemente chiediamo di non usare più i fischietti, oggetto di particolare attenzione da parte degli organi preposti.

Uff stampa A.S. Estra Pistoia Basket 2000