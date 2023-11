Estra Pistoia, brutte notizie dopo l’impresa di Milano: Jordon Varnado out 45 giorni

By

Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, a seguito dell’infortunio rimediato da Jordon Varnado nel corso del secondo quarto della partita fra EA7 Milano ed Estra Pistoia, il giocatore nella giornata odierna è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione di secondo grado al polpaccio della gamba destra.

La tempistica di stop dall’attività viene stimata in circa 45 giorni per tornare a disposizione col resto della squadra, in base anche alle valutazioni che saranno fatte dallo staff medico del club.

Uff stampa Pistoia Basket 2000