Estra Pistoia – Virtus Bologna, il PalaCarrara sarà tutto esaurito

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, complice la grandissima richiesta di partecipazione al match in programma sabato 23 dicembre alle ore 20 al PalaCarrara valevole per la 13° giornata di LBA tra Estra Pistoia e Segafredo Virtus Bologna, i biglietti per assistere alla partita sono già andati esauriti.

Si tratta di un risultato storico per il club e dimostra l’attenzione e l’attaccamento che la tifoseria, e gli appassionati di basket, hanno nei confronti della nostra realtà. Con il raggiungimento del limite massimo di capienza per l’acquisto dei biglietti, ovviamente resterà chiusa la prevendita dei tagliandi al botteghino che era prevista per venerdì e sabato.

La biglietteria aprirà soltanto sabato, a partire dalle ore 18.30, per gli abbonati che devono ancora ritirare la propria tessera in pvc e per gli accrediti stampa.

Uff stampa A.S. Estra Pistoia Basket 2000