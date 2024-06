Ettore Messina: “Alcuni giocatori stanchi dopo gara 1. Mirotic poco coinvolto? Poca circolazione di palla..”

Ettore Messina ha commentato così la sconfitta di Gara 2 dell’Olimpia Milano a Bologna:

“Complimenti alla Virtus Bologna che è stata brava a ribaltare la partita con intensità, difesa e palle rubate. Ovviamente non siamo soddisfatti.”

Sulla stanchezza:

Ho visto alcuni nostri giocatori affaticati, probabilmente a causa dell’overtime di 48h fa.”

Sul piano partita:

“Pochi assist? Dobbiamo muovere la palla più velocemente e fare le cose meglio, cosa che abbiamo fatto bene in gara 1. La Virtus Bologna fa tanti cambi quindi abbiamo spesso 1 vs 1 in isolamento. Questa sera ha pagato per loro, gara 1 meno.”

Su Mirotic:

Nikola Mirotic? Se teniamo la palla ferma è difficile coinvolgere chiunque, anche lui..”