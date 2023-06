Ettore Messina: “Gara 7? Anche i Golden State Warriors hanno perso in casa, se perdiamo andiamo in vacanza e ci rivediamo ad Agosto…”

Ettore Messina ha commentato così la sconfitta dell’Olimpia Milano in gara 6 contro la Virtus Bologna che forzerà gara 7:

“Complimenti la Virtus, ha meritato ovviamente la vittoria. Hanno giocato con più fisicità e ritmo rispetto a noi. Non so il motivo di un secondo tempo così peggiore rispetto al primo. Ci hanno attaccato in area molto bene e ci hanno massacrato, sia in penetrazione che con i lunghi.”

Aggiunge poi Coach Messina:

“Per gara 7 bisognerà fare una partita migliore di questa qui. Su Napier? Ero preoccupato, ora lo sono di più.”

Sulla pressione e sul fattore casa di gara 7:

“I Golden State Warriors hanno perso una gara 7 delle Finals in casa, I Celtics idem in finale di Conference. Se perdiamo amen, il fattore casa non conta, se perdiamo andiamo in vacanza e ci ritroviamo ad Agosto, amen.”