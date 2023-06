Ettore Saracca è il nuovo Direttore Generale del Pistoia Basket 2000. Con lui anche Andrea Di Nino e Giulio Pacini

Ettore Saracca, Andrea Di Nino e Giulio Pacini. Sono questi i tre nuovi nomi che il Pistoia Basket 2000 ha ufficialmente presentato alla stampa, ed alla città, che andranno a rafforzare l’organigramma societario. Saracca sarà il direttore generale biancorosso mentre Di Nino (nella figura di advisor) si occuperà di marketing, comunicazione e area sociale; infine Pacini, titolare dell’agenzia pistoiese di marketing e comunicazione digitale “Studio 09”, sarà il responsabile sempre delle aree marketing, comunicazione e commerciale.

Alla presenza del presidente, Massimo Capecchi, e del vice-presidente nonché numero 1 del Consorzio Pistoia Basket City, Francesco Giuseppe Cioffi, sono stati svelati i programmi futuri sapendo che in questi giorni è in corso una vera e propria maratona per la presentazione di tutta la documentazione, e relative somme di denaro, per l’iscrizione alla Legabasket.

L’ARRIVO DEL NUOVO DG. Emozione ed orgoglio, in questa prima uscita pubblica, per Ettore Saracca. “Passare da semplice tifoso al ricoprire un ruolo importante per la squadra di basket della mia città e dell’intera regione è ovvio che ci sia grande emozione – afferma – voglio ringraziare tutto il Cda e le realtà che gravitano intorno alla società. Il mio rapporto con la dirigenza è iniziato qualche mese fa e, da lì, sono partiti i colloqui che portano a questa sfida che mi attrae molto visto che il progetto è difficile ma ambizioso. Ci saranno importanti innovazioni che sveleremo col passare del tempo, puntando molto sull’idea di squadra riferimento di tutta la Toscana: da qui si aprono relazioni importanti così come si intravedono significative opportunità con la città, e l’intera regione, che potranno dare risposte legate alla passione e alla generosità.

Il neo dg Ettore Saracca

Inoltre, ci stiamo già adoperando da tempo per porre in sicurezza la società: il mio ruolo prevederà un costante rapporto col Cda e con tutte le strutture interne. Comunicheremo nei fatti quello che si è concretizzato a livello societario: come ribadito dal presidente, sarà un anno di transizione durante il quale ci sarà da lavorare sul risanamento con sviluppo progettuale su marketing, sociale e settore giovanile. E’ un progetto su base pluriennale, che avrà un’apertura netta su base regionale e quindi il coinvolgimento non sarà solo per la città ma anche su scala internazionale in modo da aprire, così, i confini del Pistoia Basket dando opportunità differenti alle aziende che si avvicineranno alla nostra realtà”.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE. “Siamo al primo atto della nuova stagione – afferma Massimo Capecchi – ripartiamo da una annata stupefacente perché è stato colto un risultato sportivo andato sopra ogni nostra più rosea aspettativa e di questo dobbiamo ringraziare squadra e staff. Adesso siamo in Serie A e vogliamo continuare a lavorare sul progetto che ci eravamo già dati durante l’anno mettendo in sicurezza la società con una ristrutturazione a livello economico-finanziaria ma anche organizzativa. Presentiamo, assieme al vicepresidente Cioffi, le figure che riteniamo fondamentali per il nostro percorso triennale, sapendo che la stagione 2023/24 dovrà essere un’annata di passaggio pur essendo arrivati nella massima serie”.

L’IN BOCCA AL LUPO DEL VICE-PRES. “Già da qualche mese il rapporto col neo DG va avanti e si sta consolidando – conferma Francesco Giuseppe Cioffi – tenendo sempre ben salda la guida verso una ristrutturazione economico-patrimoniale per dare un futuro solido al club. La voglia dei nostri giocatori e dello staff ci ha spinto verso un traguardo ancora più importante e adesso il club è pronto per le prossime sfide. Di fronte a questa evoluzione positiva, è bene sottolineare che al fianco di tutti c’è un’entità come quella del Consorzio Pistoia Basket City che, negli anni, ha mantenuto ferma e costante la volontà di sostenere questo movimento: i nostri imprenditori sono al servizio del presidente e del direttore generale affinché quello che è il nostro fiore all’occhiello possa nuovamente presentarsi in palcoscenici di grande prestigio. Da parte di tutti i soci il più grande in bocca al lupo possibile”.

capecchi con cioffi e saracca

COSI’ DI NINO E PACINI. La parola a chi si occuperà della parte relativa a far conoscere al meglio il progetto all’esterno con operazioni di marketing e di comunicazione per mettere ancora più in evidenza la “mission” di far crescere il brand Pistoia Basket a livello regionale in quanto unica società toscana in Serie A, ma non solo.

“Non posso che ringraziare la dirigenza del Pistoia Basket per avermi voluto con loro in questa avventura – conferma Andrea Di Nino – vengo da vent’anni trascorsi prevalentemente all’estero e nel mondo del nuoto ma ho molti amici anche dentro la pallacanestro. E questo è quello che porto, da calare in una dimensione di una squadra italiana. In queste prime settimane ho trovato un team societario e sportivo molto coeso che è alla base dei successi ottenuti, entro in punta di piedi e metto a disposizione quelle che sono le mie competenze”.

“Mi è stato affidato un compito di grande responsabilità – aggiunge Giulio Pacini, titolare dell’agenzia “Studio 09″ – per me è un’emozione molto grande perché sono anche un tifoso da tanti anni. Quando mi è stato proposto questo ruolo ho subito detto di si e adesso lavoreremo per dare il massimo per questa società. Avendolo conosciuto in queste ultime settimane, penso che la presenza di Di Nino, con un background internazionale importante, è davvero di spessore per la società. C’è da rendere questo brand importante: ora l’auspicio è che siano i fatti a parlare e non le chiacchiere”.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET