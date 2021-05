Nessun appagamento per l’ottima stagione fin qui disputata dai suoi ragazzi. Anzi, il bello per l’Allianz Pallacanestro Trieste potrebbe appena arrivare. Una sorta di “mina vagante” in questa stagione anomala, capace di piegare l’Olimpia a Milano, la squadra di Eugenio Dalmasson, dopo aver centrato l’obiettivo delle Final eight di Coppa Italia, è adesso pronta per stupire ancora. Il primo a crederci è proprio lui, il tecnico che è ormai da anni una garanzia per la società giuliana.

Nell’intervista concessa a Roberto Degrassi e pubblicata in data odierna nella pagina del Piccolo di Trieste dedicata al basket, Dalmasson ha così sintetizzato: “abbiamo portato il basket triestino al miglior risultato degli ultimi 20 anni. Ricordiamoci da dove siamo partiti: innanzitutto la salvezza, poi tutto quello che sarebbe arrivato sarebbe stato ben accettato. La salvezza l’abbiamo raggiunta con largo anticipo, siamo andati alle finali di Coppa Italia e siamo da mesi tra le prime otto del campionato nonostante tutte le difficoltà“.

Dopo qualche giorno di meritato riposo i ragazzi che vestono la casacca dell’Allianz Trieste sono pronti a riprendere gli allenamenti in vista del match casalingo contro la Fortitudo Bologna. Poi, dal 13 maggio, si riparte con l’avventura dei play-off nella convinzione di poter portare ancora più in alto una “città che vive di basket”. Parola di coach Dalmasson.