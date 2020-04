Eurosport, domenica Players Zoom si concentrerà su Sergio Rodriguez

Il prossimo protagonista di PLAYERS ZOOM, il nuovo programma di basket di Eurosport, sarà Sergio Rodriguez domenica 26 aprile alle 20:00 in simulcasting su Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Per conoscere meglio il gioco del campione spagnolo, guardia dell’AX Armani Exchange, ci affideremo al suo compagno di squadra Riccardo Moraschini ospite in collegamento da casa. Non mancherà inoltre l’angolo dedicato alle sue statistiche a cura di Daniele Cuzzolin e la consueta analisi tecnica di Andrea Meneghin. Conduce il programma Giulia Cicchinè.

Players Zoom è un programma esclusivo di Eurosport Italia e ogni domenica, al termine dello show, andrà in onda una partita in cui il protagonista della puntata è stato il migliore in campo. Per Sergio Rodriguez è stato il pubblico a scegliere la replica votando online nel sondaggio di Eurosport.com per tutto il corso della settimana.

–

Uff stampa Eurosport IT