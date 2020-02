Eurosport, in diretta tutte le partite delle Final Eight di Coppa Italia

Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020 sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro, le migliori 8 squadre del Campionato italiano LBA di basket si contenderanno la Zurich Connect Final Eight 2020 di Coppa Italia, con tutte le gare in diretta su Eurosport 2 e in streaming LIVE / on-demand su Eurosport Player.

S’accendono i riflettori sulla Virtus Bologna campione d’inverno e protagonista in campionato di un girone d’andata di altissimo livello grazie soprattutto ai serbi Djordjevic (in panchina), Markovic e Teodosic (in campo). Non da meno la Dinamo Sassari un anno dopo l’arrivo in panchina Gianmarco Pozzecco, l’Olimpia Milano di Ettore Messina e la Vanoli Cremona detentrice del trofeo.

Completano la rosa delle partecipanti, ovvero le prime 8 classificate del girone d’andata di Serie A, la Happy Casa Brindisi finalista uscente, la Fortitudo Bologna già protagonista al rientro in massima serie e i campioni d’Italia della Reyer Venezia.

La programmazione Eurosport delle Final Eight di Coppa Italia

LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Giovedì 13 febbraio

A|X Armani Exchange Milano – Vanoli Cremona (ore 18:00)

Segafredo Virtus Bologna – Umana Reyer Venezia (ore 20.45)

Venerdì 14 febbraio

Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi (ore 18.00)

Germani Basket Brescia – Pompea Fortitudo Bologna (ore 20.45)



Sabato 15 febbraio: SEMIFINALI

Vincenti Quarti di Giovedì 13 febbraio (ore 18.00)

Vincenti Quarti di Venerdì 14 febbraio (ore 20.45)

Domenica 16 febbraio: FINALE (ore 18:00)

Eurosport 2 è disponible in tv sul canale 211 di Sky e su DAZN.

—

Uff stampa Eurosport Italia