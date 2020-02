F8 2020 Fortitudo Bologna – Brescia, Martino: “L’idea di vincere un trofeo mi porterebbe a rinunciare ai playoff”

Le parole di coach Antimo Martino in vista della sfida di Coppa Italia contro Brescia: “La partecipazione è per noi motivo di orgoglio: un appuntamento e un obiettivo non inziale che ha un sapore speciale; partecipano squadre forti e questo deve essere motivo di orgoglio. Bisogna affrontarla con leggerezza, dare il massimo ed essere concentrati sulla prima partita contro Brescia. L’idea di vincere e mettere in bacheca un trofeo mi porterebbe a rinunciare ai playoff. Sono contento per me, per la società e per la squadra: è una soddisfazione per tutti. E’ stata una settimana particolare, giocando di venerdì e ci stiamo allenando tanto. Affrontiamo una squadra importante che sta mostrando il suo valore: è quella che ci ha messo più in difficoltà in casa rispetto alle altre. Noi dobbiamo cercare di fare una buona partita, sapendo che Brescia è una squadra forte con grandi rotazioni. Noi dobbiamo pensare a giocarla. Siamo gli outsider e viste le passate edizioni spero ci sia la cabala della sorpresa. Giocare tre partite in poco tempo non è facile; chi gioca le coppe è forse più abituato, ma alla fine però credo che le motivazioni possano compensare i valori fisici. Il mio augurio è che potendo contare sull’onda dei tifosi che arriveranno, possiamo giocare una partita stile Paladozza. Quando giochiamo con squadre di questo tipo dobbiamo fare tutti uno sforzo in più. Per me non c’è una favorita, è difficile trovarla: è chiaro che Virtus e Sassari hanno qualcosa in più, però a parlare di squadra favorita faccio fatica. La chiave della gara dovrà essere l’impatto difensivo, la capacità di muovere la palla davanti e avere una regolarità nei quaranta minuti: questo sarà fondamentale”.