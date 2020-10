Federico Casarin premiato con il Leon d’Oro di Venezia

Nella bellissima cornice dello storico Palazzo della Regione Veneto, nella mattinata odierna il Presidente dell’Umana Reyer Federico Casarin ha ricevuto il prestigioso Leone d’Oro di Venezia, Premio Speciale come Riconoscimento per Meriti Sportivi. Le Premiazioni di questa edizione del Gran Premio Internazionale di Venezia hanno visto protagonisti personaggi illustri della cultura, dell‘arte, dell’imprenditoria e dello sport tra i quali spicca Mogol. Al Presidente Casarin è stato conferito il prestigioso premio internazionale per “Meriti Sportivi alla Carriera”. La società tutta si congratula con Federico!

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia