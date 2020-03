Fernando Marino: “Il sogno è confermare in toto il roster per la prossima stagione”

“Ho già dato mandato al nostro DS Giofrè di parlare con gli agenti dei nostri tesserati. Il mio sogno è di confermare in toto il roster della stagione attuale e concludere un percorso interrotto per cause di forza maggiore”. Questo è uno dei passaggi più interessanti dell’intervista del presidente Marino rilasciata per il Quotidiano di Puglia.

Si parla della grave emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese e non solo: “Dobbiamo essere orgogliosi dell’instancabile lavoro svolto in prima linea da dottori, infermieri, forze dell’ordine e tutti coloro che stanno rischiando la propria vita per salvarne altre”.

Altro tema trattato riguarda il futuro della Happy Casa sul piano economico: “L’area marketing e commerciale conta ad oggi oltre cento partner, la comunicazione e i social aggiornano i propri record di mese in mese, i tifosi, gli abbonati, i member sono il motore pulsante del progetto e saranno fondamentali per la ripartenza. Inoltre, a questo proposito il presidente della Happy Casa afferma la stabilità e la crescita della propria società e l’importanza della costruzione di un nuova struttura a Brindisi: ” La nostra è una società che è cresciuta anno dopo anno – spiega Marino – la costruzione di una nuova arena polifunzionale è sempre l’obiettivo primario per fare un salto di livello a 360%, ed l’unico per poter proseguire ad alti livelli”.