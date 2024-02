Final Eight, Reggio Emilia-Napoli. Milicic: “Mentalità e intelligenza per vincere”

Dopo lo splendido successo ottenuto nei quarti contro la Germani Brescia, capolista del campionato di Serie A, prosegue l’avventura della Generazione Vincente Napoli Basket nella Final Eight Coppa Italia Frecciarossa 2024. La squadra di coach Igor Milicic affronta nella semifinale in gara secca, la UnaHotels Reggio Emilia che ha eliminato la Virtus Segafredo Bologna. L’incontro si disputerà alle ore 20:45 alla INALPI Arena di Torino. La vincente della semifinale tra la UnaHotels Reggio Emilia e la Generazione Vincente Napoli Basket, affronterà in finale domenica 18 Febbraio alle ore 17:45, la squadra vittoriosa dell’altra semifinale in programma domani tra la EA7 Emporio Armani Milano e la Reyer Venezia.



In campionato la Generazione Vincente Napoli Basket è stata sconfitta dalla UnaHotels Reggio Emilia nel girone di andata di misura al Fruit Village Arena PalaBarbuto 87-89. Arbitreranno l’incontro: Attard, Bartoli e Valzani.



Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Reggio Emilia ha battuto la Virtus Bologna facendo una grande sorpresa contro una squadra che stava giocando ad altissimo livello. Noi abbiamo trascorso la notte svegli per preparare nel migliore dei modi la partita per i nostri giocatori, e gli allenamenti, con l’obiettivo di arrivare pronti a questa prossima sfida. Di sicuro dovremo essere bravi a riposare e recuperare per entrare con la mentalità giusta in questa partita. Per giocare una buona pallacanestro sarà fondamentale essere intelligenti, con l’obiettivo di togliere a Reggio Emilia il ritmo che cercano soprattutto dalla linea dei tre punti.”



La gara UnaHotels Reggio Emilia – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, su Eurosport 1 (canale 210 del bouquet Sky), ed andrà in onda in chiaro su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre, Canale 170 del bouquet di Sky, e Canale 28 di Tivù Sat). Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET