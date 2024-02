Final Eight, Virtus-Reggio Emilia, Priftis: servirà alzare il nostro livello di intensità

Queste le parole con cui coach Dimitris Priftis ha presentato il match: “Prima di tutto è un grande onore per il Club rappresentare la città di Reggio Emilia in questa manifestazione. Aver raggiunto la qualificazione è un importante risultato ottenuto dai ragazzi. Vorremmo goderci questa esperienza, pur sapendo che il nostro avversario è una squadra forte e tosta, con un roster lungo, esperienza e qualità. Siamo consapevoli che arriviamo a questa Coppa Italia con un giocatore in meno in rotazione, ma è un motivo ulteriore per innalzare il nostro livello di energia e fare tutti qualcosa in più, per cercare di essere competitivi contro una squadra che sta facendo molto bene non solo in Italia, ma anche al massimo livello europeo, cioè l’Eurolega”.

Baldini, Perciavalle e Borgo sono i tre arbitri designati per la sfida, che verrà trasmessa in chiaro su DMAX, su Eurosport 2 ed in streaming su DAZN.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana