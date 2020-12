FIP, i provvedimenti disciplinari dell’undicesima giornata

Serie A Undicesima giornata di andata, gare del 13 dicembre 2020

HAPPYCASA BRINDISI

Fernando Marino (Presidente). Inibizione determinata per giorni 7 fino al 21/12/2020 per comportamento offensivo e protestatario nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente ricoperta. Sanzione sostituita con ammenda di Euro 3.000,00

Serie A1 femminile Undicesima giornata di andata, gare del 13 dicembre 2020

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Deplorazione per Stefano Francesco Sardara, Presidente del Banco di Sardegna Dinamo Sassari del campionato di Serie A maschile, riconosciuto dagli arbitri nella gara di Serie A1 Femminile disputata il 13.12.2020 contro la Pall. Femminile Broni 93, per proteste contro le decisioni arbitrali per l’intera gara.

Ufficio Stampa FIP