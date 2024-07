Fissato il ritiro per la Reyer Venezia, per i prossimi tre anni sarà ancora a Falcade

L’Umana Reyer è lieta di annunciare l’accordo triennale con il consorzio di promozione turistica PromoFalcade Dolomiti Bellunesi per l’organizzazione del ritiro precampionato delle prime squadre orogranata. I comuni della Val del Biois continueranno a mettere a disposizione dei gruppi di lavoro dell’Umana Reyer le proprie strutture sportive e ricettive.

La Perla Alpina di Falcade (BL) è il principale comune turistico della Valle del Biois situato a 1200 m s.l.m. in una conca soleggiata e circondata da estesi boschi di conifere.

La località bellunese è dotata del palazzetto “PalaFalcade”, struttura che ospiterà gli allenamenti indoor di atleti e atlete orogranata che potranno anche usufruire della palestra dello Ski College Veneto.

La Reyer maschile

Sarà la prima squadra maschile a salire per prima in quota, da domenica 25 a sabato 31 agosto soggiornando presso lo Sport Hotel Cristal dove è in programma la presentazione e il benvenuto alla squadra mercoledì prima di cena. Gli orogranata sosterranno sedute di allenamento quotidiane.

Amichevole e Reyer Village

In chiusura di training camp, sabato 31 agosto ore 17.00 (orario da confermare) il PalaFalcade ospiterà la prima amichevole stagionale dell’Umana Reyer maschile. I dettagli saranno forniti prossimamente, avversario compreso.

La partita sarà aperta al pubblico e le modalità di prenotazione e acquisto dei tagliandi saranno rese note nei primi giorni di agosto e pubblicate anche sul sito www.falcadedolomiti.it.

Inoltre, nella tarda mattinata di sabato 31 agosto i giocatori e lo staff della prima squadra incontreranno i tifosi e le famiglie al Reyer Village sulla Piana di Falcade su cui si affaccia lo Sporthotel Cristal. Saranno predisposti stand e canestri per i più piccoli. L’orario del meet and greet sarà comunicato nei prossimi giorni.

Le Campionesse d’Italia

Da domenica 1 a giovedì 5 settembre svolgeranno il ritiro in quota le ragazze dell’Umana Reyer femminile che usufruiranno delle stesse strutture sportive della prima squadra maschile e soggiorneranno al Park Hotel Arnica di Falcade. Anche per le Campionesse d’Italia è previsto un aperitivo di benvenuto in programma domenica prima di cena in albergo.