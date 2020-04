FOCUS: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

In questo focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro analizziamo la stagione 2019/2020. Le statistiche di LegaBasket e la classifica parlano da sole, in un’annata in cui ci sono state poche luci e troppe ombre, che categorizzano questi mesi di campionato come quelli più oscuri della VL negli ultimi anni.

SITUAZIONE VINTE/PERSE:1-19 (L’unica vittoria è stata ottenuta sul campo della Fortitudo Bologna, regalando così una immensa gioia ai tifosi, storici nemici del capoluogo emiliano)

POSIZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA: Ultima

ANDAMENTO DELLA STAGIONE: Nonostante il morale fosse più alto rispetto alle precedenti 6 stagioni, il campo ha riportato tutti alla cruda realtà: roster troppo inesperto, affidato ad un coach non adatto al tipo di squadra che si era delineato, mancanza di un pivot titolare durante tutto il campionato. Tutto ciò si è tradotto in una serie di sconfitte che hanno distrutto emotivamente la giovane rosa pesarese, coinvolta in una spirale negativa, come leggerete in questo focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

COSA DICE LA “PIAZZA”: Gli umori della piazza sono facilmente intuibili, con una squadra che lotta per la salvezza da 7 anni, ottenendola sempre sul filo di lana. I tifosi pesaresi ormai si recano alla VitriFrigo Arena perché sono innamorati del Basket in generale, come dimostra la forte affluenza alle Final 8, giocate proprio nel capoluogo marchigiano. I malumori sono ancora più pronunciati poiché il “palazzetto” è uno dei più capienti in Italia, potendo superare i 10.000 posti a sedere, e la passione non manca di certo visto il numero di presenze medie alle partite che è di 4400 persone, sesto miglior dato di tutta la Lega.

CHI HA STUPITO/DELUSO: Se tutti gli stranieri hanno deluso, fatta esclusione per un altalenante Pusica, che poche settimane fa ha ricevuto un’offerta per il Galatasaray, lo stesso non si può dire per il nucleo di italiani: l’inadeguatezza dei compagni provenienti dall’estero, ha responsabilizzato maggiormente i giovani talenti pesaresi che si sono sempre fatti trovare pronti.

Questo è il caso di Leonardo Totè, il quale si è guadagnato meritatamente il posto nella Nazionale per disputare le Qualificazioni agli Europei del 2021: spesso in doppia cifra di punti segnati, il giocatore classe ’97 si è distinto positivamente il campo per il suo atteggiamento grintoso, a cui si perdona volentieri qualche sbavatura dettata dalla giovane età.

Niente nazionale al momento, ma lo stesso discorso si può fare per Paul Eboua: il camerunense classe 2000 fa della sua esplosività, un enorme punto di forza, regalando un paio di giocate spettacolari a partita; questa fisicità gli permette di andare a rimbalzo con aggressività e di attaccare il ferro con decisione. Comunque finirà questa stagione, la Vuelle dovrà cercare di tenersi stretto almeno uno, se non entrambi, questi gioielli, che hanno dimostrato di poter reggere la categoria.

EVENTUALI ACQUISTI/PARTENZE (UFFICIALI ED EVENTUALI RUMORS): Nulla da registrare, per ovvie ragioni

OBIETTIVO PER IL FINALE DI STAGIONE: Se il campionato dovesse mai riprendere, la Carpegna Prosciutto giocherà con tutti gli italiani, anche del settore giovanile per valorizzarli il più possibile, in quanto la classifica è compromessa da diverse domeniche. Al momento la vera sfida da giocare è su tutto un altro campo.

