FOCUS: Dinamo Banco di Sardegna Sassari

Analizziamo insieme in questo focus la stagione della Dinamo Banco di Sardegna Sassari prima della sosta forzata del campionato per via dell’epidemia del COVID-19.

Vinte/perse: regular season 16v/5p, FIBA Champions League 11v/5p, Coppa Italia 1p, Supercoppa Italia 2v

Posizione attuale in classifica: 2°

La stagione fin qui disputata dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari si può definire assolutamente di livello, riavvolgendo il nastro non possiamo che ricordare il primo successo stagionale quando le vittorie con Cremona e Venezia, nel remake della finale scudetto 2019, hanno regalato ai sardi la loro seconda Supercoppa italiana della loro storia. Un inizio di stagione dunque travolgente per gli uomini di Pozzecco che anche in campionato hanno sempre seguito il passo della Virtus Bologna, battuta a dicembre tra le mura amiche del PalaSerradimigni, e concludendo al secondo posto sia il girone di andata che l’attuale sosta forzata del campionato.

In FIBA Champions League i sardi hanno ben figurato chiudendo con 11 vittorie e 3 sconfitte nel girone A che sono valsi il secondo posto a pari merito con la Turk Telekom Ankara prima solo per differenza canestri negli scontri diretti. La fase successiva contro Burgos è stata tutt’altro che da ricorda: un 2-0 meritato per gli spagnoli, ma gli strascichi finali e il periodo già difficile per via dei primi focolai di Coronavirus hanno messo in secondo piano l’eliminazione europea.

Tutt’altro che da ricordare invece l’esperienza delle Final Eight di Pesaro dove una Brindisi nettamente superiore ha estromesso fin da subito i sassaresi dalla coppa.

Pozzecco ha potuto contare su un roster sempre affidabile, ma dalle due facce, soprattutto l’asse Jerrells e Mclean hanno deluso le attese con il secondo tagliato a dicembre, in favore dell’arrivo di Coleby, e la guardia ex Milano tagliata in febbraio in favore del ritorno dell’ex Jaime Smith. Per il resto devastante l’impatto del solito Pierre, la crescita continua di Spissu (inserito anche nelle liste della nazionale maggiore), la sicurezza sotto canestro di Bilan e il buon impatto di Evans alla prima nel campionato italiano. Michele Vitali ha saputo dare invece ottimo impatto difensivo e in fase realizzati in una squadra che prima della sosta aveva sbaragliato Roma senza affanni.

In questo difficile momento tutto il roster dei sardi si trova in quarantena nelle proprie abitazioni a Sassari tra allenamenti personalizzati e seguiti costantemente dallo staff medico e tecnico.

Come gli altri, anche questo focus sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari si chiude con l’obiettivo stagionale: se la stagione dovesse riprendere i sardi saranno come sempre tra le squadre pronte a sorprendere, chiamate all’assalto dello scudetto!