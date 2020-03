FOCUS: Dolomiti Energia Trentino

Il focus sulla stagione dell’Energia Dolomiti Trentino si concentra sull’andamento della squadra di coach Brienza fino a qui:

SITUAZIONE VINTE/PERSE:11-10

POSIZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA: nona a pari punti di Fortitudo Bologna e Umana Reyer (ma dietro ad entrambe per classifica avulsa)

ANDAMENTO DELLA STAGIONE: stagione fino a questo momento altalenante per i ragazzi di coach Brienza, il più delle volte legate alle prestazioni di Alessandro Gentile. In campionato ha sfiorato l’accesso alle Final8, mentre in EuroCup ha raggiunto risultato storico delle Top16, salvo poi finire la seconda fase con 0 vittorie.

COSA DICE LA “PIAZZA”: dopo il saluto a Buscaglia si è deciso di puntare su un giovane di ottime prospettive come Brienza, ma al tempo stesso ridimensionando forse i risultati raggiunti negli ultimi due anni. L’arrivo di Gentile ha creato quel surplus che potrebbe fare la differenza in caso di arrivo a ridosso della zona playoff.

CHI HA STUPITO/DELUSO: non si può certo parlare di stupore quando si parla di Gentile, ma di sicuro c’era più di qualche dubbio dopo anni lontano dall’Italia, ma ha saputo dimostrare che con il talento a disposizione non si hanno limiti. Talento di Gentile supportato dall’ottimo Blackmon risultato in più partite a tratti immarcabile nel nostro campionato e non solo. Per le delusioni rivolgersi al capitolo Pascolo, che dopo gli anni a Milano, non è più riuscito a tornare ai livelli esibiti nei primi anni a Trento.

EVENTUALI ACQUISTI/PARTENZE (UFFICIALI ED EVENTUALI RUMORS): dopo la partenza di King potrebbero esserci innesti, ma come in gran parte delle squadre con mercato a disposizione si sta aspettando il passaggio dell’effetto coronavirus.

OBIETTIVO PER IL FINALE DI STAGIONE:l’obiettivo sicuramente sarà quello di provare ad entrare nelle prime otto (salvo nuove disposizione post Covid-19) e cercare poi di dare fastidio alle prime come mina vagante, considerando anche l’esperienza di Gentile in determinate occasioni.

