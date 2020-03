FOCUS: Grissin Bon Reggio Emilia

La stagione dopo 21 gare, analizzata nel focus sulla Grissin Bon Reggio Emilia:

SITUAZIONE VINTE – PERSE: 9-12

POSIZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA: dodicesima

L’ANDAMENTO DELLA STAGIONE: Dopo una partenza abbastanza buona la Grissin Bon si è praticamente sciolta dal punto di vista sia del gioco ma soprattutto nella mentalità che i giocatori hanno messo in campo. Una squadra che ha palesato notevoli problemi in difesa, risultando la terza peggior difesa del campionato con 84 punti di media incassati. Per qual che riguarda l’attacco non va male con 82 punti di media ma nelle gare punto a punto ha vinto solo una gara ( in casa con Triste ) per il resto sempre perso. Il cambio in regia non ha dato i frutti sperati ( 0/2 con Cherry in campo ) ma è il reparto lunghi che desta i problemi più evidenti.

COSA DICE LA “PIAZZA”: L’arrivo in estate di Buscaglia aveva galvanizzato una piazza che ha sperato che con il suo arrivo di tornare ad essere protagonista nel massimo campionato. Poi pian piano questo feeling è scemato, ed anche le sue scelte di mercato, Owens in primis, non hanno convinto appieno i tifosi. Il cambiamento di rotta tanto aspettato non è mai arrivato e con lo spettro dell’abbandono di patron Landi a fine stagione, il futuro è tutto incerto.

CHI HA STUPITO/DELUSO: Molti giocatori hanno fornito prestazioni molto altalenanti, come Fontecchio che partito decisamente male, nel finale si è decisamente ripreso tornando sui suoi standard, ma chi ha veramente stupito è stata la crescita in maniera esponenziale è stato Derek Pardon. Primo anno da professionista dopo il college, dopo un periodo di ambientamento è cresciuto in modo esponenziale guadagnandosi sempre più fiducia e minuti in campo. La delusione è certamente arrivata da Owens che dopo un buon avvio, solo poche gare, è sembrato il lontano parente di quello visto a Trento, leggero in difesa e poco decisivo in attacco.

Terminiamo il focus sulla Grissin Bon Reggio Emilia con l’obiettivo stagionale…

OBBIETTIVO DI FINE STAGIONE: Fallito l’obbiettivo Final Eight quello dei play off, seppur ancora a portata, sembra molto lontano per quanto visto fin ora. La zona calda della retrocessione non è molto lontana e bisognerà fare molto attenzione a non ripetere la stagione scorsa dove la salvezza arrivò con molta fatica.