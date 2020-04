FOCUS: Openjobmetis Varese

Analizziamo la stagione della squadra di coach Caja con questo focus

SITUAZIONE VINTE/PERSE: 9-10

POSIZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA: I 18 punti conquistati danno a Varese la decima piazza in una classifica martoriata dagli asterischi. Basti pensare le 19 gare disputate dai biancorossi rispetto alle 22 giocate da Roma, Pistoia e Trieste, che la seguono .

STAGIONE: Luci e ombre, come spesso ha abituato la Pallacanestro Varese. Molti luci a Masnago, dove solo Sassari e Trento sono riuscite a violare l’Enerxenia Arena. Molte ombre in trasferta, anche se, dopo i primi mesi in apnea (ad eccezione della vittoria a Trieste), il 2020 sembrava averto portato nuova verve ai ragazzi di coach Caja che prima del lungo stop avevano disputato le proprie migliori trasferte sul campo di Sassari, Fortitudo e Treviso. Con le Final Eight sfumate in modo beffardo, complice una classifica avulsa che è andata a premiare Venezia (poi, ironia della sorte, vincitrice della competizione), la doppia faccia fra casa e trasferta tiene i biancorossi in quel limbo fra l’ottava e l’undicesima posizione.

ACQUISTI/CESSIONI: un nome su tutti, Toney Douglas ingaggiato ai primi di marzo quando l’epidemia si doveva ancora “espandere”, mentre sul fronte delle uscite si registra l’uscita dal contratto di Jason Clark, tra i primi USA a lasciare il nostro campionato causa coronavirus.

OBIETTIVO: SE (scritto a caratteri cubitali) il campionato verrà ripreso nel giro di due mesi nel tentativo di portarlo alla conclusione nel mese di giugno, Varese può ricominciare forse di una salvezza pressochè raggiunta, dopo il successo casalingo contro Trieste che la porta a +4 dalla penultima piazza, ma con scontro diretto favorevole e un discreto numero di squadre che la separano dal 16° posto. Questo potrebbe permettere ai biancorossi di guardare due posizioni avanti a loro, ovvero quell’ottavo posto che garantirebbe una post-season (sempre se ne verranno mantenute le modalità). Con due gare in meno disputate, l’Openjobmetis sarebbe virtualmente a braccetto di Fortitudo, Venezia e Trento che coabitano al settimo posto. Nella situazione attuale però viene difficile fare pronostici e già pensare ad una ripresa del campionato rimane un speranza molto lontana e secondaria rispetto all’emergenza mondiale che ci attanaglia.