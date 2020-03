FOCUS: Oriora Pistoia

Con questo focus riguardate la OriOra Pistoia andremo ad analizzare sinteticamente l’andamento incerto della stagione della squadra biancorossa toscana ad oggi:

SITUAZIONE VINTE/PERSE: 7-15

POSIZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA: quindicesima

ANDAMENTO DELLA STAGIONE: all’attivo la OriOra Pistoia delle 7 partite vinte ha solo una vittoria in trasferta, quella con Roma, segnale lapalissiano che se in casa la squadra percepisce ancora il PalaCarrara come un fortino difficilmente inespugnabile in trasferta si lascia invece travolgere da una emotività che non fa sì che prevalga l’amalgama percepita invece durante gli allenamenti. A questo ovviamente si sommano lacune ancora non superate che riaffiorano con incostanza, i numerosi infortuni e la famosa panchina “corta”. Degno di nota l’importante acquisto in chiave salvezza, fatto poco prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19, l’ingaggio di Randy Culpepper (al posto di Zabian Dowdell), sceso in campo solo in trasferta contro Trieste a porte chiuse, il cui “ventello” però non ha fatto aggiudicare la vittoria alla sua squadra.

COSA DICE LA “PIAZZA”: alle prime, ma anche alle successive difficoltà altalenanti, il capro espiatorio è stata la scelta della società, sia come campagna acquisti, sia come scelta dell’asse Carrea-Sambugaro. Nonostante le poche vittorie però il lavoro costante ed intelligentemente strutturato, insieme all’alchimia ed alla fiducia che coach e staff sono riusciti ad instaurare con l’intera squadra ha fatto sì che nonostante le numerose sconfitte e con il roster ha disposizione, il pubblico abbia potuto togliersi diverse – anche se non tantissime – soddisfazioni casalinghe.

CHI HA STUPITO/DELUSO: non vi è alcun dubbio che nella mia personale classifica degli up e down Carrea rappresenta la sorpresa più bella di questa stagione. Il coach, per la prima volta protagonista nella massima serie è stato investito ad inizio stagione di una vera e propria “mission impossible”, quella di prendere un gruppo di ragazzi ingaggiato con tanti limiti di budget e farne una squadra vera e propria. Dopo un inizio fisiologicamente stentato la squadra ha trovato una buona chimica e, nonostante qualche brutto scivolone soprattutto in trasferta, ha messo in mostra sprazzi di gioco non banale, su tutti la prestazione “mostre” che ha portato alla vittoria casalinga contro Venezia. Al momento dello stop del campionato Pistoia sarebbe stata salva, pertanto la classica era in linea con il grande obiettivo stagionale di Pistoia. La delusione, se così si può definire, è rappresentata da D’Ercole. Se si considera le aspettative date dallo storico del giocatore ed il rapporto qualità prezzo è possibile affermare che Lollo non abbia mantenuto le promesse su cui la tifoseria biancorossa faceva affidamento.

EVENTUALI ACQUISTI/PARTENZE (UFFICIALI ED EVENTUALI RUMOURS): Salvo probabili rinvii il primo allenamento a porte chiuse è stato fissato per il 3 aprile p.v. In questo momento Salumu è tornato in Belgio, a seguire anche Petteway, Johnson e Culpepper negli Stati Uniti tutti con il permesso della società, ma la speranza è quella di ritrovare presto la squadra a ranghi completi in vista di una possibili ripresa del campionato.

Chiudiamo questo focus sulla OriOra Pistoia con l’obiettivo stagionale…

OBIETTIVO PER IL FINALE DI STAGIONE: la sopravvivenza. In questo momento la vera preoccupazione societaria, se dovesse ricominciare il campionato, è quella di dover pagare i giocatori fino a luglio pur non dovendo disputare i play-off. Dunque è altamente probabile che, per citare Petrucci, Pistoia si annoveri tra quelle società cosiddette “patetiche” che gradirebbero il congelamento del campionato.

