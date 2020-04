FOCUS: San Bernardo Cinelandia Cantù

Nell’ultimo focus analizziamo la stagione della San Bernardo Cinelandia Cantù.

SITUAZIONE VINTE/PERSE: 9-11

POSIZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA: Cantù è andata alla pausa forzata con 18 punti e la decima posizione in classifica, al pari di Varese e Reggio Emilia. La formazione di Caja ha però una gara in meno, mentre la Grissin Bon una in più.

STAGIONE: decisamente un bilancio positivo quello attuale di Cantù, arrivata al mese di Febbraio in quel limbo di classifica perfetto dopo la rivoluzione estiva, con la zona rossa a debita distanza e l’ambizione playoff ancora possibile. Pancotto si è confermato ancora una volta uno dei migliori allenatori in Italia, tirando fuori il meglio dai giocatori a disposizione, su tutti Andrea Pecchia e Kevarrius Hayes. L’ex Treviglio buttato subito come elemento fisso nello starting five, ha saputo dimostrare gara dopo gara di meritarsi dopo tanta gavetta anche il piano superiore entrando prepotentemente nel cuore del pubblico canturino e attirando anche le attenzioni della più quotata Virtus Bologna che invano ha provato più volte a rilevarne il contratto. Per quanto riguarda Hayes, si è invece inserito tra i migliori lunghi del campionato, ergendosi a miglior stoppatore dell’intera lega. Menzione speciale la meritano anche Burnell e Procida, con il primo che dopo un avvio opaco è invece diventato uno dei pilastri della compagine brianzola non solo in campo ma anche come leader carismatico del gruppo mentre il secondo lanciato nella mischia ultimamente, ha dimostrato di potersi meritare un buon minutaggio anche in ottica futura. La svolta stagionale resta comunque il ritorno di Joe Ragland: il play biancoblu, veterano del nostro campionato, ha saputo dare quel tocco di esperienza e leadership che mancava rilanciando anche Wes Clark che dopo le prove incolore in regia ha nettamente preso in mano l’attacco canturino nel ruolo di guardia macinando costantemente la doppia cifra alla voce punti, toccando quota 30 in ben due occasioni oltre ad aver indossato i panni di eroe nell’incredibile successo sul campo di Milano. Per quanto riguarda le delusioni arrivano entrambe dal reparto esterni con le due guardie scelte in estate che non hanno saputo ripagare la fiducia: Corban Collins, arrivato come uno dei migliori marcatori nella lega svedese, è stato infatti ceduto a Treviglio dopo tante virgole e pochissime doppie cifre. Deludente anche Young, con il classe 1996 che dopo l’exploit della prima giornata si è smarrito non dando mai l’impressione di essere utile alla causa e l’arrivo di Purvis ne ha praticamente chiuso l’utilizzo.

Come sempre, chiudiamo il nostro focus sull’Acqua San Bernando Cinelandia Cantù con l’obiettivo stagionale…

OBIETTIVO: la bella prova interna contro Venezia aveva ridato morale in casa canturina, salvo poi placare gli entusiasmi la settimana seguente nel brutto stop di Trento. La mancanza di continuità nell’ultimo periodo aveva inoltre placato sogni di post season, con l’ottava piazza che inizia a farsi lontana. La società brianzola ha voluto però ripagare il supporto dei tifosi, ingaggiando l’americano Purvis uno che ha calcato anche i parquet NBA e che avrebbe dovuto prendere il posto dell’acerbo Young. Si parlava di basket giocato, ora passato giustamente in secondo piano.