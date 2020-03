FOCUS: Umana Reyer Venezia

Con questo focus riguardante l’Umana Reyer Venezia analizzeremo l’andamento della stagione dei Campioni d’Italia fino a qui:

SITUAZIONE VINTE/PERSE: 11-10

POSIZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA: settima

ANDAMENTO DELLA STAGIONE: in campionato all’inizio ha faticato, soprattutto per trovare la vittoria in trasferta, mentre nel fortino del Taliercio sono passate solo Milano e la Virtus Bologna. Adesso sembra aver trovato il giusto equilibrio raggiungendo il primo obiettivo della stagione che era la F8 di Coppa Italia, con la vittoria finale quanto più inaspettata ma meritata. In EuroCup invece è partita subito forte andando a vincere in campi “storici” e difficili al tempo stesso, qualificandosi alle Top16 in uno dei gironi più complicati. Ma la vera impresa, almeno per il momento, è stata la successiva storica qualificazione ai quarti di finale andando a vincere lo scontro diretto sul campo di Brescia.

COSA DICE LA “PIAZZA”: subito alle prime difficoltà si è puntato il dito contro De Raffaele e la dirigenza per aver riconfermato in blocco il gruppo dello Scudetto dell’anno scorso. Ma proprio il coach livornese ha continuato a lavorare sia sulla testa dei giocatori che in campo, registrando la difesa come punto cardine da cui ripartire e affidandosi al talento di Daye e compagni.

CHI HA STUPITO/DELUSO: parlare di stupore per chi l’anno scorso ha vinto uno Scudetto sarebbe riduttivo, ma ci piace sottolineare la crescita del gruppo degli italiani con De Nicolao su tutti. Lo stesso Tonut, fermato da un infortunio muscolare, ha dimostrato che se al 100% potrà essere decisivo nello scacchiere orogranata. Sul fronte di chi forse adesso ha reso di meno per quello che ci si aspettava c’è Stone, ma che ha dimostrato di essere in crescita, mentre il “gaucho” Filloy sta forse pagando la preparazione a singhiozzo dovuta alla sua partecipazione con la nazionale agli ultimi mondiali.

EVENTUALI ACQUISTI/PARTENZE (UFFICIALI ED EVENTUALI RUMORS): ai tempi del Coronavirus gli americani orogranata non hanno seguito le orme di altri stranieri del nostro campionato. Non si registrano interessamenti e/o avvistamenti, ma il vero acquisto a questo punto della stagione potrebbe essere il recupero al 100% di Goudelock, arrivato a fine ottobre e che per il momento ha giocato solo qualche spezzone in EuroCup.

OBIETTIVO PER IL FINALE DI STAGIONE: nel momento in cui ripartirà il campionato bisognerà centrare i playoff, e a dimostrazione di quanto successo in Coppa Italia, tutti dovranno fare i conti con i Campioni d’Italia uscenti. Sul fronte EuroCup, in attesa di capire come verranno organizzati i quarti di finale, provare a sognare non costa nulla e il solo pronunciare Eurolega potrebbe dare gli stimoli giusti.