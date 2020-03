FOCUS: Vanoli Basket Cremona

In questo focus sulla Vanoli Basket Cremona analizziamo la stagione che è stata e che forse sarà.

Vinte/perse: 12-8

Posizione attuale in classifica: 6°

Stagione positiva della Vanoli Cremona che ha saputo rialzarsi dopo un pessimo inizio di campionato, tornando a centrare successi importanti e in maniera convincente. Alcune scelte in estate non sono state azzeccate ma la società ha saputo intervenire in maniera ottima, trovando, soprattutto in Happ, il giocatore della svolta. Le vittorie casalinghe con Virtus Bologna e Milano restano due diamanti della stagione, alcune cadute (il doppio ko esterno con Roma e Reggio e la sconfitta a Pistoia) non hanno permesso alla Vanoli di restare nel trenino delle prime. Un’annata complicata per Cremona che ha dovuto fare i conti con tanti infortuni che hanno influenzato il cammino; quasi tutti i giocatori hanno avuto acciacchi o lunghi stop ma la profondità del roster ha permesso a Sacchetti di avere sempre rotazioni accettabili. Una stagione positiva che fin qui ha visto una Vanoli frizzante e divertente da vedere come l’anno scorso.

La piazza è soddisfatta della stagione dei bianco-blu: Cremona ha nuovamente centrato le Final Eight e le vittorie casalinghe con Virtus Bologna e Milano sono state grandi gioie per i tifosi. Non è mai mancato il sostegno anche dopo l’inizio complicato, la città di Cremona ha sempre risposto con una buona affluenza al palazzetto. Il gioco della Vanoli diverte, la città di Cremona ringrazia e apprezza.

In questo momento Mathews, Diener e Happ hanno fatto ritorno negli USA e anche il centro Sobin ha fatto ritorno in patria. Tutti i giocatori hanno avuto il permesso dalla società, nessuna rescissione contrattuale; per il loro ritorno bisognerà attendere di capire come finirà questa stagione.

La principale delusione della stagione è stata Matt Tiby, ala che doveva guidare la Vanoli e che invece ha faticato a trovare la sua dimensione. Il suo taglio ha permesso alla Vanoli di aggiungere la principale sorpresa di questa stagione: Ethan Happ. L’ex Olympiacos ha dominato dalla prima palla a due, trovando punti, rimbalzi e assist imponendosi come un candidato all’MVP stagionale pur arrivando a stagione in corso. Riferimento in ogni situazione, Happ ha preso per mano la squadra guidandola verso un nuovo orizzonte.

Terminiamo questo focus sulla Vanoli Basket Cremona con l’obiettivo stagionale, se mai quest’annata si concluderà.

L’obiettivo per il finale di stagione sarà quello di restare nelle prime 8. Dopo l’accesso alle Final Eight, per Cremona sarebbe un bel traguardo centrare nuovamente i playoff.