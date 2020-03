FOCUS: Virtus Roma

Oggi ci concentriamo sul focus riguardante la Virtus Roma e la sua stagione, fino ad oggi piuttosto turbolenta e complicata: dopo essere finalmente tornata nella massima serie, a seguito dell’auto retrocessione volontaria che l’ha tenuta per 3 stagioni in Serie A2, la squadra di coach Piero Bucchi si è posta il chiaro obiettivo della salvezza. Ad oggi, con una quattordicesima posizione frutto di 7 vittorie e 15 sconfitte, la salvezza è seriamente compromessa e, quando riprenderà il campionato, sarà letteralmente una lotta all’ultimo sangue: in questo momento, infatti, Roma ha 14 punti in classifica alla pari di Pistoia e Trieste, ma ha vantaggio su entrambe per quanto riguarda la differenza canestri (anche se con Trieste c’è ancora da disputare la partita di ritorno).

La stagione della Virtus Roma si può dividere in due periodi: nella prima parte la salvezza sembrava essere nelle corde del gruppo, che ha sorpreso tutti portando a casa 7 vittorie che gli hanno fatto scalare la classifica e quasi pensare che forse, da questo campionato, si poteva ottenere qualche soddisfazione. Vittorie che, inoltre, hanno riacceso un grande entusiasmo nel pubblico, che negli ultimi anni si era trovato sempre più in rottura con la famiglia Toti: l’impegno dei giocatori, e anche gli sforzi della dirigenza nell’impegnarsi in un nuovo atteggiamento, con più comunicazione e più iniziative, hanno riacceso un amore che si era assopito, ma che non è mai scomparso nei tifosi della Capitale.

Poi, poco prima del periodo natalizio, ecco che arriva la crisi: qualcosa si spezza nell’armonia del gruppo, e la squadra non solo non vince più, ma presenta un atteggiamento distratto e disimpegnato (nella maggior parte dei casi) che è totalmente diverso da quello messo in campo nella prima parte di campionato. E così, sotto gli occhi addolorati e delusi dei tifosi, quella che sembrava una stagione promettente diventa un incubo in cui si riaffaccia, sempre più prepotente, lo spettro della retrocessione. L’ultima partita giocata prima del blocco del campionato, contro la Dinamo Sassari in un Palazzo dello Sport vuoto causa l’obbligo di gioco a porte chiuse, è la fotografia della stagione romana: dopo essere stati sotto di quasi venti punti Roma recupera tutto, e poi per una distrazione banale perde la palla, la Dinamo segna, e per la squadra di Bucchi arriva la nona sconfitta consecutiva.

Il morale è piuttosto basso, in questo momento, e il futuro molto incerto: oltre alla posizione delicata in classifica ci si è messo anche il problema Dyson, cui sembrano essere legate molte delle problematiche della seconda metà della stagione romana. Il giocatore su cui si era puntato tutto, infatti, che era persino stato eletto capitano, si è rivelato una delusione colossale in termini di atteggiamento, diventando un vero problema e trascinando, con il suo comportamento negativo, anche altri elementi della squadra. L’unica soluzione era il taglio, e infatti, poco prima della chiusura forzata del campionato, è arrivato: Jerome Dyson è stato allontanato (e acquistato dalla Fortitudo Bologna), e a Roma sono arrivati i rinforzi nelle vesti di Corey Webster e Jaylen Barford, che hanno entrambi fatto vedere qualcosa di positivo nell’ultima uscita con la Dinamo e che si vanno ad aggiungere al precedente acquisto James White.

La Virtus, però, ha avuto anche qualche sorpresa positiva da questa stagione difficoltosa: Amar Alibegovic ha dimostrato una crescita importante, Tommasso Baldasso si è rilevato una buona conferma, Tomas Kyzlink è stato un giocatore intelligente ed efficace, Giovanni Pini si è dimostrato grintoso e in grado di aiutare la squadra e William Buford è riuscito a essere incisivo. Insomma, la Virtus Roma ha tutte le carte per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, che oggi più che mai è la salvezza, e forse l’allontanamento di Dyson e l’arrivo di due elementi nuovi può aver portato quella ventata di aria fresca che serviva a Bucchi e ai suoi ragazzi per ritrovare la serenità di giocare come il gruppo ha dimostrato di saper fare.