Fortitudo Bologna – Brindisi, Dalmonte: “L’atletismo di Brindisi può creare difficoltà e noi dobbiamo essere bravi a evitarle”

Le parole di coach Dalmonte alla vigilia della sfida contro Brindisi: “E’ il nostro desiderio, abbiamo cancellato per amore e per forza la partita contro Milano e abbiamo preparato questa settimana per essere pronti contro Brindisi. Siamo consapevoli delle difficoltà ma dobbiamo cercare di essere pronti e al meglio e sfidando proprio le nostre abilità e capacità.

Stiamo regolare: qualche problema quotidiano nella norma della stagione ma è normale.

Una squadra profonda e atletica e di taglia in alcuni ruoli: si esprime bene tecnicamente dando energia ed atletismo, correndo bene in campo e dando presenza a rimbalzo in attacco. Hanno una serie di sponde di uno contro uno e tiro che deve portarci ad avere un determinato equilibrio tra contenere le loro opzioni e avere senso di responsabilità nell’uno contro uno con gli altri.

Approccio difensivo e presenza a rimbalzo in attacco e strategia giusta per contenere i riferimenti offensivi di Brindisi. Una buona attenzione offensiva da parte nostra perché l’atletismo di Brindisi può creare difficoltà e noi dobbiamo essere bravi a evitarle”.