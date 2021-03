Fortitudo Bologna – Brindisi, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Vitucci

Queste le parole di coach Frank Vitucci nel post partita: “Grande dimostrazione di coralità di gioco di squadra non risentendo minimamente delle assenze grazie al contributo di tutti, a partire dall’apporto della panchina. Abbiamo difeso in modo eccellente a parte i primi minuti muovendo bene la palla in attacco. Sono 95 punti realizzati di squadra, non solo di atletismo come troppo facilmente e riduttivamente ci viene affibbiato da inizio anno. Continuiamo così, martedì saremo di nuovo in campo per un match fondamentale di Champions League”.

(Da newbasketbrindisi.it)