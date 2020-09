Fortitudo Bologna – Cremona: Galbiati: “Giocare per continuare il percorso di crescita”

Martedì 1 settembre alle 20:30 la Vanoli Basket sarà impegnata nel secondo match di Supercoppa. Queste le parole di coach Galbiati alla vigilia della sfida con la Fortitudo Bologna:

“Domani affronteremo la prima trasferta della stagione, sul campo della talentosa squadra allenata dal ct della Nazionale Meo Sacchetti, coach che stimo molto per essere partito dal basso ed essersi costruito una grande carriera. Bologna può contare sui tre migliori realizzatori della passata stagione, Banks, Aradori ed Happ, altro ex Vanoli. È un gruppo molto giovane abbinato a giocatori di grande esperienza. Dovremo giocare con grande energia per reggere il loro ritmo: corrono, creano, attaccano. È una sfida completamente differente rispetto a quella con la Virtus Bologna. La Fortitudo ha un stile di gioco diverso, magari meno organizzato, ma in cui viene lasciata più libertà al talento individuale dei giocatori.

A noi la partita di domani servirà per continuare il nostro percorso di crescita e fissare i concetti su cui abbiamo lavorato in queste prime settimane, inserendo pian piano i nuovi arrivati.

Stiamo lavorando molto sulla difesa, perché obiettivamente se non impariamo a difendere forte faremo molta fatica. Sabato ho apprezzato la voglia di lottare nonostante i chili e i centimetri in meno, la voglia di andare a rimbalzo, di aiutarsi e la disponibilità di provarci. Dobbiamo ripartire da qui.

Sarà la prima partita con i tifosi, anche se in numero limitato. A me la presenza del pubblico non influenza, quando entro in campo sono talmente concentrato che mi isolo, ma sicuramente per i giocatori sarà una bella sensazione e credo dia loro una spinta in più. Speriamo che questa prima apertura parziale sia un piccolo passo verso la normalità”.