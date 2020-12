Fortitudo Bologna – Cremona, la sala stampa: le parole di Dalmonte e Galbiati

Le parole di coach Dalmonte alla fine della partita: “Credo che i ragazzi abbiano fatto un lavoro di grande attenzione a livello difensivo riconoscendo i punti attraverso i quali Cremona prende vantaggio, come le guardie. Un lavoro di attenzione nella globalità partita contro Hommes e in attacco abbiano giocato in maniera disciplinata per creare tiri e delle situazioni in cui ci riconosciamo. Nell’impatto partita c’è stato un buon atteggiamento della squadra. Momento chiave dopo primo break in doppia cifra cremona tornata ad un possesso; noi siamo stati bravi a restare in partita. Mercoledì è successo nell’ultimo quarto, oggi invece l’abbiam vissuto precedentemente e questo significa che siamo riusciti ad avere questa presenza sena farci travolgere dagli eventi. Questo è un gruppo che deve necessariamente realizzare che c’è bisogno di tutti: questa è la linea guida da tenere”.

Ai seguenti link le parole del coach di Cremona Galbiati:

https://fb.watch/2vtQ8NqnQz/

https://fb.watch/2vtRXK83JV/