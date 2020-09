Fortitudo Bologna-Cremona, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Galbiati

Le parole di coach Meo Sacchetti alla fine della partita: “Non ho avuto le risposte che volevo, perché non c’è molto spirito. Andiamo avanti a sprazzi, poi ci riprendono, poi loro nel quarto quarto hanno giocato con i bambini. Non è quello che mi aspetto e che voglio da questa squadra. Capisco che non possano ansare le gambem, ma sotto questo aspetto non transigo, questo atteggiamento non mi piace. Non sono un allenatore che urla troppo ma l’atteggiamento è la cosa più importante. E’ qua che devo lavorare. Il derby spero che trasmetta qualcosa di diverso perchè se giochiamo con questo atteggiamento non so come andrà a finire. Spero esca un po’rabbia e orgoglio, dell’underdog, che ci possa dare delle motivazioni diverse”.

Le parole di coach Galbiati al termine della sfida