UFFICIALE – Ribaltone Fortitudo Bologna: esonerato Coach Meo Sacchetti

Meo Sacchetti esonerato dalla Fortitudo Bologna.

Il Coach della nazionale italiana è stato allontanato dalla Effe. Fatale la pesante sconfitta contro la Germani Brescia, che a sua volta ha scelto Maurizio Buscaglia in panchina al posto di Vincenzo Esposito.

Fortitudo Pallacanestro comunica di avere sollevato Meo Sacchetti dall’incarico di allenatore della prima squadra della Fortitudo Lavoropiù. A coach Sacchetti vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, sin dal primo giorno, con impegno, serietà e correttezza professionale, oltre ad un sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. La squadra sarà temporaneamente affidata a Stefano Comuzzo.

Uff stampa Fortitudo Bologna 103