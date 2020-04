Fortitudo Bologna: idea Champions League per la prossima stagione

Il periodo di fermo, che ha decretato la fine del campionato di basket a causa dell’emergenza sanitaria, non rallenta il cammino in vista della prossima stagione. Lo sa bene il Presidente della Fortitudo Bologna Christina Pavani che, in occasione del suo intervento durante la trasmissione Baske City, ha lasciato intendere l’idea che la società potrebbe valutare una possibile partecipazione ad una coppa europea nella prossima stagione. Il presidente biancoblu ha sottolineato la necessità e l’importanza di giocare più partite possibili quando ci sarà la ripartenza: questo per ricreare lo spettacolo in campo e riempire i palazzetti. Un modo per tornare pian piano alla normalità e allo stesso tempo a far crescere nuovamente gli incassi, venuti meno dopo lo stop anticipato del campionato e creando non poche difficoltà per le società.

Sul discorso coppa invece, il Presidente Pavani ha fatto riferimento al piazzamento in classifica durante il girone d’andata: la Fortitudo, col sesto posto, avrebbe diritto a partecipare alla Basketball Champions League, obiettivo raggiunto sul campo e pertanto doveroso da onorare. Un futuro ancora incerto per questo sport circa la sua ripartenza, ma con l’idea di vedere le due squadre bolognesi impegnate in una competizione europea.