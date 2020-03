Fortitudo Bologna, la presentazione di Dyson: “La scelta migliore in questo momento per me e farò di tutto per aiutare al meglio la squadra”

Le parole del nuovo acquisto della Fortitudo Bologna Jerome Dyson nella conferenza stampa di presentazione di questa mattina: “Sono molto contento di essere qui; già dalle prime impressioni con i compagni sembra di essere qui da molto tempo. Un ambiente dove mi trovo bene, un nuovo inizio dopo Roma, con grandi motivazioni e con la voglia di mettersi in discussione e aiutare la squadra. Gran feeling con l’allenatore e non vedo l’ora che inizi il campionato per poter competere nelle partite che contano. Ho bisogno di un nuovo inizio dopo Roma perché non mi trovavo più a mio agio. Mi ricordo l’idea di un grande ambiente quando sono venuto qui da avversario e del modo di giocare della squadra; questa è stata la scelta migliore per avere un buon inizio in questa nuova parte di stagione. Non parlo del passato; è un nuovo inizio e la squadra ha lavorato bene fino ad ora; farò di rutto per migliorare la qualità della squadra sapendo che ci sono due mesi impegnativi; voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra. Sicuramente una posizione dove voglio far rimanere la squadra; voglio vincere e portare il mio contributo alala squadra per rimanere in questa posizione di classifica. Mi metto a disposizione della quadra per farla crescere; giorno dopo giorno conosco meglio i compagni e cosa c’ è da fare. Giocare qui è un qualcosa di incredibile: i tifosi sono parte integrante della spinta della squadra e il loro apporto non deve mancare mai. Giocare senza sarebbe una sensazione nuova: sembra di giocare un partita di allenamento e speriamo che non sia così”.